Зеленский начал угрожать Европе Путиным

14 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия по вступлению в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нерешительность европейских лидеров начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз может стать победой президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. «Сегодня день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если „наградой“ за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По словам главы Украины, он не видит ни одного контраргумента по плану вступления страны в Евросоюз со стороны Европы. Зеленский также заявил, что Украина выполнила все обязательства для вступления в Евросоюз. Однако ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что Еврокомиссия не предоставляет, какой урон будет нанесен Евросоюзу, если Украина станет его членом. Спустя время Европарламент все же принял резолюцию о поддержке переговоров о членстве Украины в ЕС, пишет RT. Украина подала заявку на вступление в ЕС после начала спецоперации.

Нерешительность европейских лидеров начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз может стать победой президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. «Сегодня день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если „наградой“ за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По словам главы Украины, он не видит ни одного контраргумента по плану вступления страны в Евросоюз со стороны Европы. Зеленский также заявил, что Украина выполнила все обязательства для вступления в Евросоюз. Однако ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что Еврокомиссия не предоставляет, какой урон будет нанесен Евросоюзу, если Украина станет его членом. Спустя время Европарламент все же принял резолюцию о поддержке переговоров о членстве Украины в ЕС, пишет RT. Украина подала заявку на вступление в ЕС после начала спецоперации.