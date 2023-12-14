Зеленский начал угрожать Европе Путиным

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия по вступлению в ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нерешительность европейских лидеров начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз может стать победой президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если „наградой“ за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По словам главы Украины, он не видит ни одного контраргумента по плану вступления страны в Евросоюз со стороны Европы.

Зеленский также заявил, что Украина выполнила все обязательства для вступления в Евросоюз. Однако ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что Еврокомиссия не предоставляет, какой урон будет нанесен Евросоюзу, если Украина станет его членом. Спустя время Европарламент все же принял резолюцию о поддержке переговоров о членстве Украины в ЕС, пишет RT. Украина подала заявку на вступление в ЕС после начала спецоперации.

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Нерешительность европейских лидеров начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз может стать победой президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. «Сегодня день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если „наградой“ за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По словам главы Украины, он не видит ни одного контраргумента по плану вступления страны в Евросоюз со стороны Европы. Зеленский также заявил, что Украина выполнила все обязательства для вступления в Евросоюз. Однако ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что Еврокомиссия не предоставляет, какой урон будет нанесен Евросоюзу, если Украина станет его членом. Спустя время Европарламент все же принял резолюцию о поддержке переговоров о членстве Украины в ЕС, пишет RT. Украина подала заявку на вступление в ЕС после начала спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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