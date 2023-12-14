Бастрыкин заинтересовался взрывом газового баллона в частном доме под Пермью

14 декабря 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Все члены семьи, находившаяся в доме, получила ожоги различной степени тяжести Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о взрыве газового баллона в частном доме поселка Растягаево Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «Главе СКР [Александру Бастрыкину] будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту возгорания в одном из домов Пермского края. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей», — указано в telegram-канале силовиков. Инцидент произошел 14 декабря примерно в 10:00. По данным следствия, газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно. В регионе возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о взрыве газового баллона в частном доме поселка Растягаево Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «Главе СКР [Александру Бастрыкину] будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту возгорания в одном из домов Пермского края. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей», — указано в telegram-канале силовиков. Инцидент произошел 14 декабря примерно в 10:00. По данным следствия, газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно. В регионе возбуждено уголовное дело по факту ЧП.