Бастрыкин заинтересовался взрывом газового баллона в частном доме под Пермью

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о взрыве газового баллона в частном доме поселка Растягаево Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
«Главе СКР [Александру Бастрыкину] будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту возгорания в одном из домов Пермского края. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей», — указано в telegram-канале силовиков.
Инцидент произошел 14 декабря примерно в 10:00. По данным следствия, газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно. В регионе возбуждено уголовное дело по факту ЧП.
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