Бастрыкин заинтересовался взрывом газового баллона в частном доме под Пермью

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Все члены семьи, находившаяся в доме, получила ожоги различной степени тяжести Фото:

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о взрыве газового баллона в частном доме поселка Растягаево Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«Главе СКР [Александру Бастрыкину] будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту возгорания в одном из домов Пермского края. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей», — указано в telegram-канале силовиков.

Инцидент произошел 14 декабря примерно в 10:00. По данным следствия, газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно. В регионе возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о взрыве газового баллона в частном доме поселка Растягаево Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «Главе СКР [Александру Бастрыкину] будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту возгорания в одном из домов Пермского края. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей», — указано в telegram-канале силовиков. Инцидент произошел 14 декабря примерно в 10:00. По данным следствия, газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно. В регионе возбуждено уголовное дело по факту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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