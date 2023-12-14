Песков: двойник Путина застал президента врасплох

Путин придумал ответ на вопрос про двойника на месте
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин не ожидал вопроса от своего «двойника», созданного нейросетью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин не знал, что его двойник спросит про двойников. Ответ президента был экспромтом», — сообщил Shot Песков.
Во время прямой линии к президенту обратился студент СПбГУ, который вместо себя выставил дипфейк Путина. Он обладал внешностью, голосом и мимикой главы государства.
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