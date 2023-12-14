Песков: двойник Путина застал президента врасплох

14 декабря 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Путин придумал ответ на вопрос про двойника на месте Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин не ожидал вопроса от своего «двойника», созданного нейросетью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин не знал, что его двойник спросит про двойников. Ответ президента был экспромтом», — сообщил Shot Песков. Во время прямой линии к президенту обратился студент СПбГУ, который вместо себя выставил дипфейк Путина. Он обладал внешностью, голосом и мимикой главы государства.

Президент России Владимир Путин не ожидал вопроса от своего «двойника», созданного нейросетью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин не знал, что его двойник спросит про двойников. Ответ президента был экспромтом», — сообщил Shot Песков. Во время прямой линии к президенту обратился студент СПбГУ, который вместо себя выставил дипфейк Путина. Он обладал внешностью, голосом и мимикой главы государства.