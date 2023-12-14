Песков: двойник Путина застал президента врасплох

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин придумал ответ на вопрос про двойника на месте Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин не ожидал вопроса от своего «двойника», созданного нейросетью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не знал, что его двойник спросит про двойников. Ответ президента был экспромтом», — сообщил Shot Песков.

Во время прямой линии к президенту обратился студент СПбГУ, который вместо себя выставил дипфейк Путина. Он обладал внешностью, голосом и мимикой главы государства.

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Президент России Владимир Путин не ожидал вопроса от своего «двойника», созданного нейросетью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин не знал, что его двойник спросит про двойников. Ответ президента был экспромтом», — сообщил Shot Песков. Во время прямой линии к президенту обратился студент СПбГУ, который вместо себя выставил дипфейк Путина. Он обладал внешностью, голосом и мимикой главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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