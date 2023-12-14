Депутаты челябинского заксобрания оценили прямую линию Путина

Председатель ЗСО Гербер: президент РФ знает, чем живет страна
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Путин в телевизоре, прямая линия. Челябинск, путин в телевизоре
По мнению депутатов, Путин погружен в каждую проблему страны Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер заявил, что президент России знает, чем и как живет страна. Так он оценил прямую линию Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В каждую тему президент погружен очень глубоко. Это говорит о том, что Путин точно знает, чем и как живет страна. Именно это вдохновляет и вселяет уверенность в том, что развиваемся в правильном направлении», — прокомментировал Гербер.

Спикер ЗСО отметил, что во время прямой линии прозвучал важнейший тезис о том, что необходимо уравнять в правах всех участников СВО. Регионы уже работают в данном направлении, по инициативе губернатора области Алексея Текслера соответствующие решения принимаются регулярно. Недавно уравняли в мерах поддержки росгвардейцев с другими участниками спецоперации, добавил Гербер.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков сообщил, что в регионе в части соцподдержки участников СВО была сформирована система льгот. Эта поддержка включает выплаты, бесплатный отдых для детей, помощь в получении образования и трудоустройстве, газификацию домовладений.

Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле акцентировал внимание, что в стране растет индекс промышленного производства, рост составляет 3,6%, индекс обрабатывающей промышленности — 7,5%. И наша область вносит существенный вклад в рост этих показателей. В текущем году в регионе отмечается рост объема промышленного производства на 10,5%, в обрабатывающем производстве — на 12,8%. По мнению Илле, промышленность адаптировалась к сложившимся условиям и демонстрирует подъем.

Губернатор Текслер 14 декабря также высказался о прошедшей прямой линии президента РФ Владимира Путина. Как заявил глава региона, главным для него стала уверенность Путина, что победа будет за нами.

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Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер заявил, что президент России знает, чем и как живет страна. Так он оценил прямую линию Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «В каждую тему президент погружен очень глубоко. Это говорит о том, что Путин точно знает, чем и как живет страна. Именно это вдохновляет и вселяет уверенность в том, что развиваемся в правильном направлении», — прокомментировал Гербер. Спикер ЗСО отметил, что во время прямой линии прозвучал важнейший тезис о том, что необходимо уравнять в правах всех участников СВО. Регионы уже работают в данном направлении, по инициативе губернатора области Алексея Текслера соответствующие решения принимаются регулярно. Недавно уравняли в мерах поддержки росгвардейцев с другими участниками спецоперации, добавил Гербер. Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков сообщил, что в регионе в части соцподдержки участников СВО была сформирована система льгот. Эта поддержка включает выплаты, бесплатный отдых для детей, помощь в получении образования и трудоустройстве, газификацию домовладений. Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле акцентировал внимание, что в стране растет индекс промышленного производства, рост составляет 3,6%, индекс обрабатывающей промышленности — 7,5%. И наша область вносит существенный вклад в рост этих показателей. В текущем году в регионе отмечается рост объема промышленного производства на 10,5%, в обрабатывающем производстве — на 12,8%. По мнению Илле, промышленность адаптировалась к сложившимся условиям и демонстрирует подъем. Губернатор Текслер 14 декабря также высказался о прошедшей прямой линии президента РФ Владимира Путина. Как заявил глава региона, главным для него стала уверенность Путина, что победа будет за нами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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