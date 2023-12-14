Эксперты оценили дипфейк на прямой линии Путина

Эксперты «Зефир» отметили высокое качество дипфейка на прямой линии с Путиным

14 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Качество дипфейка было хорошее, отметили эксперты «Зефир» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Вопрос на прямой линии президента Владимира Путина, сделанный с помощью дипфейка, оценили эксперты системы «Зефир», используемой АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента. Они отметили его хорошее качество. Об этом агентству рассказали в пресс-службе фактчекингового проекта «Лапша медиа». Автор дипфейка создал видео, где якобы сам глава государства спросил, правда ли у Путина много двойников. «Ролик создан нейросетями и на хорошем уровне. Для создания качественных дипфейков существуют различные подходы, причем не всегда связанные с полной генерацией ИИ-контента. Как правило, для создания ролика подбирается актер, максимально похожий на целевую персону, на которую делается дипфейк. Лучший кандидат на эту роль — сам человек. Так и произошло с данным дипфейком», — прокомментировал начальник аналитического отдела АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков. Автор вопроса взял реальную запись с участием президента в видеоконференции, состоявшейся 25 января 2021 года по случаю Дня российского студенчества. Итоговая оценка системы «Зефир» с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 78%. Маклаков добавил, что сегодня растет количество случаев, когда берут оригинальные видео и создают правдоподобные фейки. Поэтому важно вовремя выявлять такие ролики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопрос на прямой линии президента Владимира Путина, сделанный с помощью дипфейка, оценили эксперты системы «Зефир», используемой АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента. Они отметили его хорошее качество. Об этом агентству рассказали в пресс-службе фактчекингового проекта «Лапша медиа». Автор дипфейка создал видео, где якобы сам глава государства спросил, правда ли у Путина много двойников. «Ролик создан нейросетями и на хорошем уровне. Для создания качественных дипфейков существуют различные подходы, причем не всегда связанные с полной генерацией ИИ-контента. Как правило, для создания ролика подбирается актер, максимально похожий на целевую персону, на которую делается дипфейк. Лучший кандидат на эту роль — сам человек. Так и произошло с данным дипфейком», — прокомментировал начальник аналитического отдела АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков. Автор вопроса взял реальную запись с участием президента в видеоконференции, состоявшейся 25 января 2021 года по случаю Дня российского студенчества. Итоговая оценка системы «Зефир» с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 78%. Маклаков добавил, что сегодня растет количество случаев, когда берут оригинальные видео и создают правдоподобные фейки. Поэтому важно вовремя выявлять такие ролики.