В Брянске осудили мужчину, собравшегося воевать на стороне ВСУ

14 декабря 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Евгения Телегина лишили свободы на 9,6 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Брянский областной суд приговорил Евгения Телегина, который планировал вступить в ряды военных на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 9,6 годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. «Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщила пресс-служба ведомства. Там также уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу. По данным пресс-службы, суд признал мужчину виновным по двум статьям. Его обвинили в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену, то есть на совершение гражданином РФ перехода на сторону противника) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). Евгений Телегин, являясь противником проведения СВО, начал переписываться с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований, чтобы вступить в его ряды для участия в боевых действиях против военных РФ. В связи с этим мужчина прибыл из Москвы на территорию Погарского района (Брянская области), где планировал пешком перейти границу. Таким образом, он хотел попасть на Украину. Однако его успели задержать сотрудниками правоохранительных органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Брянский областной суд приговорил Евгения Телегина, который планировал вступить в ряды военных на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 9,6 годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. «Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщила пресс-служба ведомства. Там также уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу. По данным пресс-службы, суд признал мужчину виновным по двум статьям. Его обвинили в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену, то есть на совершение гражданином РФ перехода на сторону противника) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). Евгений Телегин, являясь противником проведения СВО, начал переписываться с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований, чтобы вступить в его ряды для участия в боевых действиях против военных РФ. В связи с этим мужчина прибыл из Москвы на территорию Погарского района (Брянская области), где планировал пешком перейти границу. Таким образом, он хотел попасть на Украину. Однако его успели задержать сотрудниками правоохранительных органов.