В Брянской области поймали россиянина, который хотел воевать за ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, лицей
Задержанному избрали меру пресечения в виде лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области ФСБ, совместно с сотрудниками МВД задержали россиянина, который намеревался воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Ему избрали наказание в виде тюремного заключения.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области ФСБ, совместно с сотрудниками МВД задержали россиянина, который намеревался воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Ему избрали наказание в виде тюремного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...