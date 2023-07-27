В Брянской области поймали россиянина, который хотел воевать за ВСУ

Задержанному избрали меру пресечения в виде лишения свободы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области ФСБ, совместно с сотрудниками МВД задержали россиянина, который намеревался воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Ему избрали наказание в виде тюремного заключения.
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