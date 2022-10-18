В ХМАО полиция задержала мужчину, который хотел воевать за Украину

19 октября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Причиной желания воевать за Украину стала задержка зарплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО полиция задержала жителя поселения Белый Яр Сургутского района за его намерение воевать на стороне вооруженных сил Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина сам из Башкирии, но живет и работает в Сургутском районе. У него с работодателем получился конфликт из-за задержки заработной платы. И мужчина начал писать своему руководителю СМС с требованием вернуть деньги. В противном случае грозил отправиться воевать на стороне вооруженных сил Украины с такими бизнесменами, как его работодатель», — рассказал собеседник. После полученных СМС бизнесмен отправился в полицию и сообщил об угрозах со стороны работника. Автора СМС установили и доставили в отдел. По данным собеседника агентства, мужчине не стали предъявлять обвинения по административной или уголовной статье и ограничились лишь профилактической беседой. В полиции округа журналисту URA.RU сообщили, что дадут разъяснения по данному происшествию только после официального запроса, который был направлен журналистом агентства в адрес ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что России начала специальную военную операцию на Украине. По словам Президента РФ Владимира Путина, это сделано для защиты мирных жителей от произвола националистических формирований Украины.

В ХМАО полиция задержала жителя поселения Белый Яр Сургутского района за его намерение воевать на стороне вооруженных сил Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина сам из Башкирии, но живет и работает в Сургутском районе. У него с работодателем получился конфликт из-за задержки заработной платы. И мужчина начал писать своему руководителю СМС с требованием вернуть деньги. В противном случае грозил отправиться воевать на стороне вооруженных сил Украины с такими бизнесменами, как его работодатель», — рассказал собеседник. После полученных СМС бизнесмен отправился в полицию и сообщил об угрозах со стороны работника. Автора СМС установили и доставили в отдел. По данным собеседника агентства, мужчине не стали предъявлять обвинения по административной или уголовной статье и ограничились лишь профилактической беседой. В полиции округа журналисту URA.RU сообщили, что дадут разъяснения по данному происшествию только после официального запроса, который был направлен журналистом агентства в адрес ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что России начала специальную военную операцию на Украине. По словам Президента РФ Владимира Путина, это сделано для защиты мирных жителей от произвола националистических формирований Украины.