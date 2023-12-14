Жителям Соликамска, которые лишились отопления, раздают обогреватели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батарея отопления. Челябинск, зима, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, коммунальные услуги, жкх, капремонт, греется, обогрев, устэк, мороз, холод, батарея отопления, варежкиноска, центральное отопление
Коммунальная авария оставила десятки домов без тепла в Соликамске Фото:

Жителям Соликамска (Пермский край), которые замерзают в своих домах, раздают обогреватели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой — это первоочередная задача властей.

Коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня все работы были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Махонин отправил в Соликамск зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Соликамска (Пермский край), которые замерзают в своих домах, раздают обогреватели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой — это первоочередная задача властей. Коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня все работы были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Махонин отправил в Соликамск зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...