Жителям Соликамска, которые лишились отопления, раздают обогреватели

Жителям Соликамска (Пермский край), которые замерзают в своих домах, раздают обогреватели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой — это первоочередная задача властей.
Коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня все работы были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Махонин отправил в Соликамск зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением.
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