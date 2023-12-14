Жителям Соликамска, которые лишились отопления, раздают обогреватели

14 декабря 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария оставила десятки домов без тепла в Соликамске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Соликамска (Пермский край), которые замерзают в своих домах, раздают обогреватели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой — это первоочередная задача властей. Коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня все работы были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Махонин отправил в Соликамск зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением.

Жителям Соликамска (Пермский край), которые замерзают в своих домах, раздают обогреватели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой — это первоочередная задача властей. Коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня все работы были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Махонин отправил в Соликамск зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением.