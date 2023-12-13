Губернатор Махонин отправил зампреда правительства Кокорева в Соликамск

Губернатор Пермского края поручил заместителю председателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву разобраться в ситуации с отоплением в Соликамске. Кокорев отправился выяснять, почему после поломки котельной тепло не дошло до некоторых домов.
«Накануне вечером работы по восстановлению теплоснабжения в Соликамске были окончены. Котельная заработала, но тепло дошло не во все дома. По моему поручению зампред правительства Андрей Кокорев выехал разобраться с этим вопросом», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря, тогда десятки домов остались без отопления. Утром, 13 декабря, все работы были завершены и тепло стало поступать в дома, но в некоторых домах по-прежнему холодно.
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