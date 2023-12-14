Госавтоинспекция рассказала о самых опасных участках дорог в Курганской области

В курганских городах за год выявлено восемь самых опасных участков дорог

15 декабря 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Всего за год выявлено восемь особо опасных участков автодорог (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За год в городах Курганской области образовалось восемь наиболее опасных участков автодорог, на которых чаще всего происходили ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «В 2023 году на улично-дорожной сети области выявлено восемь мест концентрации ДТП», — сообщила Госавтоинспекция. Из восьми мест, по данным службы, шесть находятся на территории Кургана, два в Шадринске. Особо опасные участки дорог в Кургане расположены на перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Родькина, по улице Стройиндустрии, 1а, также перекресток улиц Куйбышева — Блюхера, перекресток на проспекте Машиностроителей — проезд от проспекта Машиностроителей до дома № 3 и строения 5 по улице Химмашевской, перекресток на улице Омской — проезд от проспекта Машиностроителей, в районе дома № 101в. В Шадринске высокая концентрация ДТП коснулась адресов — улица Автомобилистов, 8 и улица Герцена — Космонавтов. Как объяснили в ГИБДД, проблему с ДТП на перекрестке пр. Маршала Голикова — ул. Родькина устранялась с помощью нового дорожного знака и изменению схемы разъезда транспорта на участке. Транспорт, который ехал по проспекту, более не пересекается, тем самым исключая случаи аварий. Также, отметили, что по улице Стройиндустрии, 1а были установлены новые запрещающие дорожные знаки. С их помощью удалось сделать безопасными маневры с поворотом направо при съезде с путепровода. «По остальным местам Госавтоинспекцией разрабатываются предложения по ликвидации», — рассказали в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что новые светофоры в Кургане повлияли на задержки транспорта, образовав заторы. Проблему решают с помощью корректировки режима работы светофоров. Также сообщалось, что светофоры и новые «лежачие полицейские» сделали дороги в городе в два раза безопаснее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год в городах Курганской области образовалось восемь наиболее опасных участков автодорог, на которых чаще всего происходили ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «В 2023 году на улично-дорожной сети области выявлено восемь мест концентрации ДТП», — сообщила Госавтоинспекция. Из восьми мест, по данным службы, шесть находятся на территории Кургана, два в Шадринске. Особо опасные участки дорог в Кургане расположены на перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Родькина, по улице Стройиндустрии, 1а, также перекресток улиц Куйбышева — Блюхера, перекресток на проспекте Машиностроителей — проезд от проспекта Машиностроителей до дома № 3 и строения 5 по улице Химмашевской, перекресток на улице Омской — проезд от проспекта Машиностроителей, в районе дома № 101в. В Шадринске высокая концентрация ДТП коснулась адресов — улица Автомобилистов, 8 и улица Герцена — Космонавтов. Как объяснили в ГИБДД, проблему с ДТП на перекрестке пр. Маршала Голикова — ул. Родькина устранялась с помощью нового дорожного знака и изменению схемы разъезда транспорта на участке. Транспорт, который ехал по проспекту, более не пересекается, тем самым исключая случаи аварий. Также, отметили, что по улице Стройиндустрии, 1а были установлены новые запрещающие дорожные знаки. С их помощью удалось сделать безопасными маневры с поворотом направо при съезде с путепровода. «По остальным местам Госавтоинспекцией разрабатываются предложения по ликвидации», — рассказали в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что новые светофоры в Кургане повлияли на задержки транспорта, образовав заторы. Проблему решают с помощью корректировки режима работы светофоров. Также сообщалось, что светофоры и новые «лежачие полицейские» сделали дороги в городе в два раза безопаснее.