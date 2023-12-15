Bloomberg: в России хотят запретить поставки урана в США

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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, бурение, далур, добыча урана, буровая установка
Окончательное решение о запрете экспорта урана еще не принято, отметил источник Фото:

Российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» предупредил компании из США о вероятном запрете страной экспорта ядерного топлива в ответ на подобные ограничения с американской стороны, принятые 11 декабря. Об этом сообщил информированный источник.

«Были уведомлены электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc. Окончательное решение по ограничению экспорта властями РФ принято еще не было», — пишет Bloomberg, ссылаясь на источника. Запрет может вступить в силу через 90 дней после принятия.

Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана. Ограничения продлятся до 2040 года. В октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана в три раза. Тем самым Россия стала вторым главным поставщиком сырья в Соединенные Штаты после Британии, передает RT.

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Российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» предупредил компании из США о вероятном запрете страной экспорта ядерного топлива в ответ на подобные ограничения с американской стороны, принятые 11 декабря. Об этом сообщил информированный источник. «Были уведомлены электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc. Окончательное решение по ограничению экспорта властями РФ принято еще не было», — пишет Bloomberg, ссылаясь на источника. Запрет может вступить в силу через 90 дней после принятия. Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана. Ограничения продлятся до 2040 года. В октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана в три раза. Тем самым Россия стала вторым главным поставщиком сырья в Соединенные Штаты после Британии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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