Bloomberg: в России хотят запретить поставки урана в США

15 декабря 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Окончательное решение о запрете экспорта урана еще не принято, отметил источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» предупредил компании из США о вероятном запрете страной экспорта ядерного топлива в ответ на подобные ограничения с американской стороны, принятые 11 декабря. Об этом сообщил информированный источник. «Были уведомлены электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc. Окончательное решение по ограничению экспорта властями РФ принято еще не было», — пишет Bloomberg, ссылаясь на источника. Запрет может вступить в силу через 90 дней после принятия. Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана. Ограничения продлятся до 2040 года. В октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана в три раза. Тем самым Россия стала вторым главным поставщиком сырья в Соединенные Штаты после Британии, передает RT.

Российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» предупредил компании из США о вероятном запрете страной экспорта ядерного топлива в ответ на подобные ограничения с американской стороны, принятые 11 декабря. Об этом сообщил информированный источник. «Были уведомлены электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc. Окончательное решение по ограничению экспорта властями РФ принято еще не было», — пишет Bloomberg, ссылаясь на источника. Запрет может вступить в силу через 90 дней после принятия. Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана. Ограничения продлятся до 2040 года. В октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана в три раза. Тем самым Россия стала вторым главным поставщиком сырья в Соединенные Штаты после Британии, передает RT.