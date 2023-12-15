Reuters: ЕС не утвердил многомиллиардную помощь Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
В ЕС отложили утверждение программы помощи Украине до января, пишет Reuters Фото:

На последнем саммите Европейского союза (ЕС) не удалось утвердить план помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Reuters.

«Саммит ЕС не смог утвердить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Там добавили, что программа бюджетной поддержки Киева была отложена до января.

Вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что вопрос будет рассмотрен в следующем году во время соответствующего подготовительного саммита Евросоюза.

Лидеры Европейского союза обратились к Совету ЕС с просьбой увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на вооружение Украины. Они отметили острую необходимость Украины в ракетах, боеприпасах и системах ПВО.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На последнем саммите Европейского союза (ЕС) не удалось утвердить план помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Reuters. «Саммит ЕС не смог утвердить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Там добавили, что программа бюджетной поддержки Киева была отложена до января. Вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что вопрос будет рассмотрен в следующем году во время соответствующего подготовительного саммита Евросоюза. Лидеры Европейского союза обратились к Совету ЕС с просьбой увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на вооружение Украины. Они отметили острую необходимость Украины в ракетах, боеприпасах и системах ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...