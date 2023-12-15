Reuters: ЕС не утвердил многомиллиардную помощь Киеву

На последнем саммите Европейского союза (ЕС) не удалось утвердить план помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Reuters.
«Саммит ЕС не смог утвердить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Там добавили, что программа бюджетной поддержки Киева была отложена до января.
Вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что вопрос будет рассмотрен в следующем году во время соответствующего подготовительного саммита Евросоюза.
Лидеры Европейского союза обратились к Совету ЕС с просьбой увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на вооружение Украины. Они отметили острую необходимость Украины в ракетах, боеприпасах и системах ПВО.
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