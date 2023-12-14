14 декабря 2023

Лидеры ЕС призвали продолжить помощь Киеву через Европейский фонд мира

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Европейские политики. stock, евросоюз, флаг, ес, союз, stock, Европейский
Помощь Украине обсуждали на саммите ЕС в Брюсселе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представители стран, которые в Европе считаются лидерами мнений, обратились в Совет ЕС с просьбой увеличить финансирование фонда мира. Из него выделяются средства на военную поддержку Украины. Соответствующая информация содержится в итоговом заявлении саммита союза по украинским проблемам, который проходит в Брюсселе.

«Совету предложено активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования», — указано в документе. Лидеры ЕС отметили, что сейчас Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО.

С начала проведения спецоперации к середине августа 2023 года помощь, переданная Украине представителями ЕС, достигла 20 млрд евро. Больше остальных Киеву направило правительство Германии — 7,5 млрд евро. За весь текущий год Евросоюз обещал выплатить Украине порядка 18 млрд евро.

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Представители стран, которые в Европе считаются лидерами мнений, обратились в Совет ЕС с просьбой увеличить финансирование фонда мира. Из него выделяются средства на военную поддержку Украины. Соответствующая информация содержится в итоговом заявлении саммита союза по украинским проблемам, который проходит в Брюсселе. «Совету предложено активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования», — указано в документе. Лидеры ЕС отметили, что сейчас Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО. С начала проведения спецоперации к середине августа 2023 года помощь, переданная Украине представителями ЕС, достигла 20 млрд евро. Больше остальных Киеву направило правительство Германии — 7,5 млрд евро. За весь текущий год Евросоюз обещал выплатить Украине порядка 18 млрд евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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