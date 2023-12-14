Лидеры ЕС призвали продолжить помощь Киеву через Европейский фонд мира

15 декабря 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Помощь Украине обсуждали на саммите ЕС в Брюсселе Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители стран, которые в Европе считаются лидерами мнений, обратились в Совет ЕС с просьбой увеличить финансирование фонда мира. Из него выделяются средства на военную поддержку Украины. Соответствующая информация содержится в итоговом заявлении саммита союза по украинским проблемам, который проходит в Брюсселе. «Совету предложено активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования», — указано в документе. Лидеры ЕС отметили, что сейчас Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО. С начала проведения спецоперации к середине августа 2023 года помощь, переданная Украине представителями ЕС, достигла 20 млрд евро. Больше остальных Киеву направило правительство Германии — 7,5 млрд евро. За весь текущий год Евросоюз обещал выплатить Украине порядка 18 млрд евро.

Представители стран, которые в Европе считаются лидерами мнений, обратились в Совет ЕС с просьбой увеличить финансирование фонда мира. Из него выделяются средства на военную поддержку Украины. Соответствующая информация содержится в итоговом заявлении саммита союза по украинским проблемам, который проходит в Брюсселе. «Совету предложено активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования», — указано в документе. Лидеры ЕС отметили, что сейчас Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО. С начала проведения спецоперации к середине августа 2023 года помощь, переданная Украине представителями ЕС, достигла 20 млрд евро. Больше остальных Киеву направило правительство Германии — 7,5 млрд евро. За весь текущий год Евросоюз обещал выплатить Украине порядка 18 млрд евро.