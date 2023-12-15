TOI: Израиль объявил награду за «головы» лидеров ХАМАС

15 декабря 2023 в 08:34 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ назначил вознаграждение за информацию о лидерах ХАМАС, пишет TOI Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль объявил о вознаграждении за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета Times of Israel. «ЦАХАЛ назначил вознаграждение за информацию о лидерах ХАМАС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что жителям Газы обещают выплатить 400 тысяч долларов за информацию о лидере ХАМАС в Газе Яхъя Синваре, 300 тысяч долларов за информацию о его брате Муххамеде Синваре, 200 тысяч долларов за информацию о командире батальона ХАМАС в в городе Хан-Юнис Рафае Саламехе и 100 тысяч долларов за информацию о командире военного крыла ХАМАС Мохаммеде Дейфе. Яхья Синвар сбежал из сектора Газа после начала боевых действий, укрывшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг. Он направился в сторону Хан-Юниса, где находится в настоящее время, возможно, в одном из подземных туннелей под городом. Спецслужбы Израиля намерены убивать руководителей ХАМАС не только во время военных действий, но и после их окончания. В начале декабря был ликвидирован командир батальона ХАМАС Вессам Фархат. Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил о значительной численности уничтоженных боевиков и командиров ХАМАС в ходе зачистки сектора Газа. Также сообщалось, что военные Израиля окружили дом Синвара в секторе Газа, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израиль объявил о вознаграждении за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета Times of Israel. «ЦАХАЛ назначил вознаграждение за информацию о лидерах ХАМАС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что жителям Газы обещают выплатить 400 тысяч долларов за информацию о лидере ХАМАС в Газе Яхъя Синваре, 300 тысяч долларов за информацию о его брате Муххамеде Синваре, 200 тысяч долларов за информацию о командире батальона ХАМАС в в городе Хан-Юнис Рафае Саламехе и 100 тысяч долларов за информацию о командире военного крыла ХАМАС Мохаммеде Дейфе. Яхья Синвар сбежал из сектора Газа после начала боевых действий, укрывшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг. Он направился в сторону Хан-Юниса, где находится в настоящее время, возможно, в одном из подземных туннелей под городом. Спецслужбы Израиля намерены убивать руководителей ХАМАС не только во время военных действий, но и после их окончания. В начале декабря был ликвидирован командир батальона ХАМАС Вессам Фархат. Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил о значительной численности уничтоженных боевиков и командиров ХАМАС в ходе зачистки сектора Газа. Также сообщалось, что военные Израиля окружили дом Синвара в секторе Газа, передает Life.