Израиль убил командира ХАМАС, который начал войну в секторе Газа

03 декабря 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Израильская армия ликвидировала командира движения ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата, ответственного за убийство шести израильских солдат во время операции «Нерушимая скала». Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны Израиля. Под руководством Фархата ХАМАС напало на Израиль 7 октября. «ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона ХАМАС Шеджая Вессама Фархата, ответственного за смерть шести израильских солдат. Террористы группировки были отправлены на пост ЦАХАЛа в кибуц Нахаль Оз», — сообщили в telegram-канале Israel Defense Forces . Фархат командовал батальоном во время операции «Нерушимая скала», во время которой он приказал террористам атаковать солдат ЦАХАЛа в Шеджайе. Кроме того, он был одним из организаторов теракта в 2002 году, в результате которого погибли пять израильтян. Палестинское движение ХАМАС под руководством Фархата напало на Израиль 7 октября, используя массированный ракетный обстрел. В ответ на это Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Ранее ЦАХАЛ сообщали об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израильские спецслужбы заявили, что готовы убивать руководителей ХАМАС по всему миру после окончания войны в анклаве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата, ответственного за убийство шести израильских солдат во время операции «Нерушимая скала». Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны Израиля. Под руководством Фархата ХАМАС напало на Израиль 7 октября. «ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона ХАМАС Шеджая Вессама Фархата, ответственного за смерть шести израильских солдат. Террористы группировки были отправлены на пост ЦАХАЛа в кибуц Нахаль Оз», — сообщили в telegram-канале Israel Defense Forces. Фархат командовал батальоном во время операции «Нерушимая скала», во время которой он приказал террористам атаковать солдат ЦАХАЛа в Шеджайе. Кроме того, он был одним из организаторов теракта в 2002 году, в результате которого погибли пять израильтян. Палестинское движение ХАМАС под руководством Фархата напало на Израиль 7 октября, используя массированный ракетный обстрел. В ответ на это Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Ранее ЦАХАЛ сообщали об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израильские спецслужбы заявили, что готовы убивать руководителей ХАМАС по всему миру после окончания войны в анклаве.