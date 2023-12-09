В мире Times of Israel: глава ХАМАС Синвар сбежал из сектора Газа после угроз Израиля 10 декабря 2023 в 02:37 Размер текста - 17 + Яхья Синвар бежал, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава ХАМАС Яхья Синвар сбежал из сектора Газа после начала боевых действий. Об этом заявили источник, знакомый с деталями его побега. «Лидер ХАМАС Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг», — сообщает Times of Israel , ссылаясь на свои источники. Издание уточняет, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где в данный момент скрывается, либо прячется в одном из туннелей под городом. В начале декабря спецслужбы Израиля сообщили, что готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру даже после окончания военных действий. После чего ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения Вессама Фархата. 10 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант, обращаясь к военнослужащим, заявил, что израильская армия уничтожила тысячи боевиков и сотни командиров ХАМАС в ходе зачисток в секторе Газа. Глава ХАМАС Яхья Синвар сбежал из сектора Газа после начала боевых действий. Об этом заявили источник, знакомый с деталями его побега. «Лидер ХАМАС Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг», — сообщает Times of Israel, ссылаясь на свои источники. Издание уточняет, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где в данный момент скрывается, либо прячется в одном из туннелей под городом. В начале декабря спецслужбы Израиля сообщили, что готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру даже после окончания военных действий. После чего ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения Вессама Фархата. 10 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант, обращаясь к военнослужащим, заявил, что израильская армия уничтожила тысячи боевиков и сотни командиров ХАМАС в ходе зачисток в секторе Газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям