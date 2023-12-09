09 декабря 2023

Times of Israel: глава ХАМАС Синвар сбежал из сектора Газа после угроз Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Яхья Синвар бежал, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Глава ХАМАС Яхья Синвар сбежал из сектора Газа после начала боевых действий. Об этом заявили источник, знакомый с деталями его побега.

«Лидер ХАМАС Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг», — сообщает Times of Israel, ссылаясь на свои источники. Издание уточняет, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где в данный момент скрывается, либо прячется в одном из туннелей под городом.

В начале декабря спецслужбы Израиля сообщили, что готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру даже после окончания военных действий. После чего ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения Вессама Фархата. 10 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант, обращаясь к военнослужащим, заявил, что израильская армия уничтожила тысячи боевиков и сотни командиров ХАМАС в ходе зачисток в секторе Газа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ХАМАС Яхья Синвар сбежал из сектора Газа после начала боевых действий. Об этом заявили источник, знакомый с деталями его побега. «Лидер ХАМАС Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг», — сообщает Times of Israel, ссылаясь на свои источники. Издание уточняет, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где в данный момент скрывается, либо прячется в одном из туннелей под городом. В начале декабря спецслужбы Израиля сообщили, что готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру даже после окончания военных действий. После чего ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения Вессама Фархата. 10 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант, обращаясь к военнослужащим, заявил, что израильская армия уничтожила тысячи боевиков и сотни командиров ХАМАС в ходе зачисток в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...