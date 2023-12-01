WSJ: спецслужбы Израиля пообещали убивать лидеров ХАМАС по всему миру

01 декабря 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Спецслцжбы Израиля планируют ликвидировать ответственных за массовые убийства 7 октября, даже когда война закончится Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится. Соответствующую информацию опубликовали на сайте WSJ. «Я поручил Моссаду действовать против руководителей Хамаса. Где бы они ни находились», — телеграфировал о своих намерениях премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в общенациональном обращении 22 ноября.



Стоит отметить, что долгие годы такие страны как Катар, Ливан, Иран, Россия и Турция предоставляли ХАМАС, признанной США террористической группировке, определенную защиту. Израиль время от времени воздерживался от нападения на палестинских боевиков, чтобы избежать дипломатического кризиса. Сейчас армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирует членов ХАМАС только в секторе Газа. Ранее URA.RU сообщало, что военные ЦАХАЛ заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится. Соответствующую информацию опубликовали на сайте WSJ. «Я поручил Моссаду действовать против руководителей Хамаса. Где бы они ни находились», — телеграфировал о своих намерениях премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в общенациональном обращении 22 ноября. Стоит отметить, что долгие годы такие страны как Катар, Ливан, Иран, Россия и Турция предоставляли ХАМАС, признанной США террористической группировке, определенную защиту. Израиль время от времени воздерживался от нападения на палестинских боевиков, чтобы избежать дипломатического кризиса. Сейчас армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирует членов ХАМАС только в секторе Газа. Ранее URA.RU сообщало, что военные ЦАХАЛ заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис в секторе Газа.