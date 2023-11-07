Bild показал роскошную жизнь лидеров ХАМАС на фоне конфликта в секторе Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Конфликт между Израилем и ХАМАС длится несколько десятков лет Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Лидеры палестинского движения ХАМАС во время противостояния с Израилем не отказываются от роскошной жизни. Они выкладывают в соцсети то, как им хорошо в роскошных виллах и в салонах дорогих «Лимузинов». Подробности собрал немецкий таблоид Bild.

«Самые богатые из этих миллионеров ХАМАСа уже давно покинули страну, где они наслаждались роскошью, деньги для которой они получали у своих соотечественников и забирали из террористической казны ХАМАСа», — говорится в материале. При этом даже в других странах лидеры ХАМАС не хотят отказываться от роскошной жизни, к которой они так привыкли.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается за границей с 2019 года, утверждает Bild. Он путешествует на частном самолете между Тегераном, Москвой, Стамбулом, Москвой и Каиром. Он любит бронировать самые дорогие номера в отелях не только для себя, но и для своих детей, коих у него 13. Так, сын Мааза любит, чтобы в Турции его окружали только красивые женщины, что противоречит исламским законам. При этом Мааз — крупный владелец недвижимости в Газе, где его называют «отец домов».

Муса Абу Марзук, который считается вторым человеком в ХАМАС, владеет состоянием в два миллиарда долларов. В 1998 году он жил в Иордании, потом в Сирии (с 2001 года), а сейчас в Каире (с 2012 года). Уже в 14 лет у него была грин-карта, по которой он может постоянно жить в США. Муса Абу Марзук выступает как министр иностранных дел ХАМАС

Юнис Кафише занимается финансовыми вопросами движения. Сейчас он живет в Стамбуле под именем Ашмет Аслан. Новый паспорт ему дал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bild. За свою деятельность он находится в санкционном списке США с 2022 года. Чистая прибыль Юниса Кафиша за восемь лет составила около двух миллионов евро.

«ХАМАС накопил огромные богатства и ресурсы благодаря тайным сделкам с недвижимостью, в то время как Газа продолжает дестабилизироваться, погружаясь в крайнюю нищету и экономический крах», — цитирует Bild помощника главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Также лидеры движения не отказываются от того, чтобы показать миру свою роскошную жизнь. В соцсетях можно найти видео, как они ездят на «Лимузинах» и «купаются в золоте в роскошных виллах».

Это все происходит на фоне конфликта Израиля и сектора Газа, который тенятся несколько десятков лет. На данный момент он снова вошел в острую фазу. 7 октября началась новая война. На данный момент военные Израиля взяли Газу в окружение и ввели в анклаве осаду.

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Лидеры палестинского движения ХАМАС во время противостояния с Израилем не отказываются от роскошной жизни. Они выкладывают в соцсети то, как им хорошо в роскошных виллах и в салонах дорогих «Лимузинов». Подробности собрал немецкий таблоид Bild. «Самые богатые из этих миллионеров ХАМАСа уже давно покинули страну, где они наслаждались роскошью, деньги для которой они получали у своих соотечественников и забирали из террористической казны ХАМАСа», — говорится в материале. При этом даже в других странах лидеры ХАМАС не хотят отказываться от роскошной жизни, к которой они так привыкли. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается за границей с 2019 года, утверждает Bild. Он путешествует на частном самолете между Тегераном, Москвой, Стамбулом, Москвой и Каиром. Он любит бронировать самые дорогие номера в отелях не только для себя, но и для своих детей, коих у него 13. Так, сын Мааза любит, чтобы в Турции его окружали только красивые женщины, что противоречит исламским законам. При этом Мааз — крупный владелец недвижимости в Газе, где его называют «отец домов». Муса Абу Марзук, который считается вторым человеком в ХАМАС, владеет состоянием в два миллиарда долларов. В 1998 году он жил в Иордании, потом в Сирии (с 2001 года), а сейчас в Каире (с 2012 года). Уже в 14 лет у него была грин-карта, по которой он может постоянно жить в США. Муса Абу Марзук выступает как министр иностранных дел ХАМАС Юнис Кафише занимается финансовыми вопросами движения. Сейчас он живет в Стамбуле под именем Ашмет Аслан. Новый паспорт ему дал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bild. За свою деятельность он находится в санкционном списке США с 2022 года. Чистая прибыль Юниса Кафиша за восемь лет составила около двух миллионов евро. Также лидеры движения не отказываются от того, чтобы показать миру свою роскошную жизнь. В соцсетях можно найти видео, как они ездят на «Лимузинах» и «купаются в золоте в роскошных виллах». Это все происходит на фоне конфликта Израиля и сектора Газа, который тенятся несколько десятков лет. На данный момент он снова вошел в острую фазу. 7 октября началась новая война. На данный момент военные Израиля взяли Газу в окружение и ввели в анклаве осаду.
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