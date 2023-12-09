Армия и оружие Министр обороны Израиля Галант раскрыл план о ликвидации верхушки ХАМАС Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС 10 декабря 2023 в 01:42 Размер текста - 17 + Израильская армия заполучила сотни компьютеров, из которых извлекла разведданные Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия ЦАХАЛ уничтожила тысячи боевиков и сотни командиров ХАМАС в ходе зачисток в секторе Газа. Об этом, обращаясь к военнослужащим, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, уничтожены, и мы доберемся также до верхушки руководства этой организации», — приводят слова министра i24 . Он также заметил, что израильтяне получили сотни компьютеров, которые изучаются на предмет разведданных. Кроме убитых сторонников ХАМАС, Галант отметил, что было разрушено множество объектов инфраструктуры сектора Газа. В ходе атак были ликвидированы склады с боеприпасами, а также туннели и военные объекты. В начале декабря спецслужбы Израиля сообщили, что готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру даже после окончания военных действий. После чего ЦАХАЛ ликвидировал Вессама Фархата, который был командиром батальона палестинского движения. Израильская армия ЦАХАЛ уничтожила тысячи боевиков и сотни командиров ХАМАС в ходе зачисток в секторе Газа. Об этом, обращаясь к военнослужащим, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, уничтожены, и мы доберемся также до верхушки руководства этой организации», — приводят слова министра i24. Он также заметил, что израильтяне получили сотни компьютеров, которые изучаются на предмет разведданных. Кроме убитых сторонников ХАМАС, Галант отметил, что было разрушено множество объектов инфраструктуры сектора Газа. В ходе атак были ликвидированы склады с боеприпасами, а также туннели и военные объекты. В начале декабря спецслужбы Израиля сообщили, что готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру даже после окончания военных действий. После чего ЦАХАЛ ликвидировал Вессама Фархата, который был командиром батальона палестинского движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям