Госдеп США обратился к Путину из-за американских шпионов

Госдеп США призвал Путина рассмотреть предложения по обмену Гершковича и Уилана

15 декабря 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

США надеются на взаимодействие с РФ по освобождению Эвана Гершковича и Пола Уилана, заявил Мэттью Миллер Фото: Георгий Бергал © URA.RU Соединенные Штаты призывают президента России Владимир Путин рассмотреть предложения США по освобождению, обвиняемых в шпионаже, граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана и вступить в переговоры с духом доброй воли. Об этом рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга. «Если Владимир Путин настроен серьезно, то все, что ему нужно сделать — рассмотреть наши предложения по вопросу освобождения Гершковича и Уилана», — передает слова Миллера официальный сайт Госдепа. Представитель департамента также отказался комментировать вопрос журналиста о позитивном знаке со стороны Путина относительно готовности России договориться об обмене заключенными. Он отметил, что США надеются на серьезное взаимодействие с Москвой и изменение подхода к решению этого вопроса. С другой стороны, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон и Москва активно ведут диалог по возвращению этих граждан США. Он добавил, что идут активные обсуждения между сторонами по этому вопросу. Россия отказала вторичному предложению США об обмене заключенных Гершковича и Уилана, обвиняемыми в шпионаже. Мэттью Миллер отметил, что Белый дом будет продолжать попытки освободить своих граждан. Владимир Путин при этом заявил, что Россия не отказывается от выдачи США своих граждан, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты призывают президента России Владимир Путин рассмотреть предложения США по освобождению, обвиняемых в шпионаже, граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана и вступить в переговоры с духом доброй воли. Об этом рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга. «Если Владимир Путин настроен серьезно, то все, что ему нужно сделать — рассмотреть наши предложения по вопросу освобождения Гершковича и Уилана», — передает слова Миллера официальный сайт Госдепа. Представитель департамента также отказался комментировать вопрос журналиста о позитивном знаке со стороны Путина относительно готовности России договориться об обмене заключенными. Он отметил, что США надеются на серьезное взаимодействие с Москвой и изменение подхода к решению этого вопроса. С другой стороны, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон и Москва активно ведут диалог по возвращению этих граждан США. Он добавил, что идут активные обсуждения между сторонами по этому вопросу. Россия отказала вторичному предложению США об обмене заключенных Гершковича и Уилана, обвиняемыми в шпионаже. Мэттью Миллер отметил, что Белый дом будет продолжать попытки освободить своих граждан. Владимир Путин при этом заявил, что Россия не отказывается от выдачи США своих граждан, передает Life.