Госдеп США обратился к Путину из-за американских шпионов

Соединенные Штаты призывают президента России Владимир Путин рассмотреть предложения США по освобождению, обвиняемых в шпионаже, граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана и вступить в переговоры с духом доброй воли. Об этом рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга.
«Если Владимир Путин настроен серьезно, то все, что ему нужно сделать — рассмотреть наши предложения по вопросу освобождения Гершковича и Уилана», — передает слова Миллера официальный сайт Госдепа. Представитель департамента также отказался комментировать вопрос журналиста о позитивном знаке со стороны Путина относительно готовности России договориться об обмене заключенными. Он отметил, что США надеются на серьезное взаимодействие с Москвой и изменение подхода к решению этого вопроса.
С другой стороны, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон и Москва активно ведут диалог по возвращению этих граждан США. Он добавил, что идут активные обсуждения между сторонами по этому вопросу.
Россия отказала вторичному предложению США об обмене заключенных Гершковича и Уилана, обвиняемыми в шпионаже. Мэттью Миллер отметил, что Белый дом будет продолжать попытки освободить своих граждан. Владимир Путин при этом заявил, что Россия не отказывается от выдачи США своих граждан, передает Life.
Соединенные Штаты призывают президента России Владимир Путин рассмотреть предложения США по освобождению, обвиняемых в шпионаже, граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана и вступить в переговоры с духом доброй воли. Об этом рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга. «Если Владимир Путин настроен серьезно, то все, что ему нужно сделать — рассмотреть наши предложения по вопросу освобождения Гершковича и Уилана», — передает слова Миллера официальный сайт Госдепа. Представитель департамента также отказался комментировать вопрос журналиста о позитивном знаке со стороны Путина относительно готовности России договориться об обмене заключенными. Он отметил, что США надеются на серьезное взаимодействие с Москвой и изменение подхода к решению этого вопроса. С другой стороны, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон и Москва активно ведут диалог по возвращению этих граждан США. Он добавил, что идут активные обсуждения между сторонами по этому вопросу. Россия отказала вторичному предложению США об обмене заключенных Гершковича и Уилана, обвиняемыми в шпионаже. Мэттью Миллер отметил, что Белый дом будет продолжать попытки освободить своих граждан. Владимир Путин при этом заявил, что Россия не отказывается от выдачи США своих граждан, передает Life.