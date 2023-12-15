В Тюмень не могут прилететь три рейса их ХМАО

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь три самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. В авиагавань с опозданием должны прибыть два борта из Сургута и самолет из Березово.
«По расписанию, самолет из Сургута должен был прилететь в 08:40. Расчетное время прибытия — 11:45. Рейс из Березово ожидался в 13:00, по новым данным он прибудет в 15:00», — указано на табло.
Также задерживается еще один рейс из Сургута, который прибудет в вечернее время. Вместо заявленного время прибытия в 20:40, борт приземлится в Тюмени в 00:55. В справочной аэропорта Рощино сообщили о том, что задержка рейсов произошла по причине позднего прибытия бортов.
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