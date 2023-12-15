В Тюмень не могут прилететь три рейса их ХМАО

В Тюмень не могут прилететь три рейса из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Рейсы их ХМАО задерживаются на несколько часов Фото:

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь три самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. В авиагавань с опозданием должны прибыть два борта из Сургута и самолет из Березово.

«По расписанию, самолет из Сургута должен был прилететь в 08:40. Расчетное время прибытия — 11:45. Рейс из Березово ожидался в 13:00, по новым данным он прибудет в 15:00», — указано на табло.

Также задерживается еще один рейс из Сургута, который прибудет в вечернее время. Вместо заявленного время прибытия в 20:40, борт приземлится в Тюмени в 00:55. В справочной аэропорта Рощино сообщили о том, что задержка рейсов произошла по причине позднего прибытия бортов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь три самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. В авиагавань с опозданием должны прибыть два борта из Сургута и самолет из Березово. «По расписанию, самолет из Сургута должен был прилететь в 08:40. Расчетное время прибытия — 11:45. Рейс из Березово ожидался в 13:00, по новым данным он прибудет в 15:00», — указано на табло. Также задерживается еще один рейс из Сургута, который прибудет в вечернее время. Вместо заявленного время прибытия в 20:40, борт приземлится в Тюмени в 00:55. В справочной аэропорта Рощино сообщили о том, что задержка рейсов произошла по причине позднего прибытия бортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...