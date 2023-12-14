В Челябинской области будут судить бойца ММА, обвиняемого в гибели ветерана СВО

Обвиняемый в ближайшее предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о гибели участника спецоперации на Украине. Обвиняемый, 19-летний боец ММА, предстанет перед судом. Об этом сообщили URA.RU в следственном управления СКР по региону.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

«По версии следствия, в сентябре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес удары руками и ногами ранее незнакомому мужчине. Тот потерял сознание и упал, ударившись головой об асфальт. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, погибший служил в МВД, был участником СВО и имел множество наград, в том числе медаль «За Отвагу». Его дочь на своей странице в социальных сетях написала, что ему сломали гортань. Резонансное дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.