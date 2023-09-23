Бастрыкин поручил установить мотивы убийства челябинского ветерана СВО

Расследование резонансного убийства поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства и мотивы убийства ветерана и героя СВО в поселке Карталинского района (Челябинская область). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома.

«Руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об установленных обстоятельствах и мотивах произошедшего. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Челябинской области сотрудники полиции задержали бойца ММА, подозреваемого в убийстве героя СВО во время конфликта, произошедшего в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Содействие им оказали оперативники уголовного розыска регионального главка.

Следователи собираются предъявить обвинение бойцу ММА в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дочь погибшего утверждает, что задержанный нанес смертельный целенаправленный удар в горло ее отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань.

Погибший в прошлом являлся сотрудником МВД уголовного розыска, был в командировках в «горячих точках», в том числе от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Он имеет медали: «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным.