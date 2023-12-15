Цыгановы обратились к Путину с провокационным вопросом

Виктория Цыганова (на фото) и ее муж Вадим обратились к Владимиру Путину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим обратились с вопросом к президенту России Владимиру Путину по поводу нехватки дронов на фронте. По их словам, военнослужащие на фронте остро нуждаются в большом количестве беспилотников.
«Посмотрели пресс-конференцию с президентом. У нас тоже есть вопрос: Владимир Владимирович, где дроны?!», —
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