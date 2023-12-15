Цыгановы обратились к Путину с провокационным вопросом

Цыгановы обратились к Путину по поводу нехватки дронов в зоне СВО
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Митинг-концерт за вступление ЛДНР в состав России. Челябинск, цыганова вика
Виктория Цыганова (на фото) и ее муж Вадим обратились к Владимиру Путину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим обратились с вопросом к президенту России Владимиру Путину по поводу нехватки дронов на фронте. По их словам, военнослужащие на фронте остро нуждаются в большом количестве беспилотников.

«Посмотрели пресс-конференцию с президентом. У нас тоже есть вопрос: Владимир Владимирович, где дроны?!», — написала Цыганова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что солдаты ВС РФ на фронте испытвают острух нехватку беспилотников и благодаря Прямой линии с президентом об этой проблеме услышали многие.

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Певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим обратились с вопросом к президенту России Владимиру Путину по поводу нехватки дронов на фронте. По их словам, военнослужащие на фронте остро нуждаются в большом количестве беспилотников. «Посмотрели пресс-конференцию с президентом. У нас тоже есть вопрос: Владимир Владимирович, где дроны?!», — написала Цыганова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что солдаты ВС РФ на фронте испытвают острух нехватку беспилотников и благодаря Прямой линии с президентом об этой проблеме услышали многие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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