ЕС согласовал 12-й пакет санкций, когда канцлер Австрии вышел из зала

15 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

ЕС принял санкции в отсутствии австрийского канцлера Фото: Александр Елизаров © URA.RU Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала. Австрия ранее выступала против ограничений в их нынешнем виде. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники. «Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры согласовали санкции», — говорится в материале издания. Отмечается, что это было совпадение, поскольку Нехаммер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС намерен ввести 12-й пакет санкций против России в действие в течение декабря, в нем прописан запрет об импорте странами Евросоюза российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Агентство Reuters сообщало, что Австрия заблокировала принятие пакета, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.

Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала. Австрия ранее выступала против ограничений в их нынешнем виде. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники. «Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры согласовали санкции», — говорится в материале издания. Отмечается, что это было совпадение, поскольку Нехаммер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС намерен ввести 12-й пакет санкций против России в действие в течение декабря, в нем прописан запрет об импорте странами Евросоюза российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Агентство Reuters сообщало, что Австрия заблокировала принятие пакета, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.