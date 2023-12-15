ЕС согласовал 12-й пакет санкций, когда канцлер Австрии вышел из зала

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
ЕС принял санкции в отсутствии австрийского канцлера Фото:

Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала. Австрия ранее выступала против ограничений в их нынешнем виде. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники.

«Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры согласовали санкции», — говорится в материале издания. Отмечается, что это было совпадение, поскольку Нехаммер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

ЕС намерен ввести 12-й пакет санкций против России в действие в течение декабря, в нем прописан запрет об импорте странами Евросоюза российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Агентство Reuters сообщало, что Австрия заблокировала принятие пакета, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.

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Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала. Австрия ранее выступала против ограничений в их нынешнем виде. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники. «Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры согласовали санкции», — говорится в материале издания. Отмечается, что это было совпадение, поскольку Нехаммер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС намерен ввести 12-й пакет санкций против России в действие в течение декабря, в нем прописан запрет об импорте странами Евросоюза российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Агентство Reuters сообщало, что Австрия заблокировала принятие пакета, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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