Делом задержанного бывшего свердловского топ-чиновника занимаются москвичи

Делом задержанного бывшего начальника свердловского управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина занимаются сотрудники московского главка МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
Сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области не участвовали в задержании Дубровина, сообщили агентству в пресс-службах ведомств. По словам инсайдера, делом занимается главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве (ОЭБиПК).
На звонок корреспондента URA.RU в отделе не ответили. Журналист направил запрос в пресс-центр МВД России, ответ ожидается.
Дубровина задержали в Чите 14 декабря. По данным агентства «Чита.ру», его доставили в Екатеринбург. В тот же день на сайте правительства Забайкалья появилось сообщение об увольнении Дубровина с поста зампреда, который он занял летом. Решение принял губернатор Александр Осипов. В сообщении указано, что чиновника сняли с должности «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему». Дозвониться до самого Дубровина не получается — его телефон отключен.
Свердловский УКС Дубровин возглавлял с 2020 года по июнь 2023-го. До этого он недолго руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Претензии силовиков к чиновнику могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации, говорил другой источник URA.RU.
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