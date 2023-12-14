Делом задержанного бывшего свердловского топ-чиновника занимаются москвичи

Московские полицейские занимаются делом задержанного чиновника Дубровина

15 декабря 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин был задержан 14 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Делом задержанного бывшего начальника свердловского управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина занимаются сотрудники московского главка МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области не участвовали в задержании Дубровина, сообщили агентству в пресс-службах ведомств. По словам инсайдера, делом занимается главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве (ОЭБиПК). На звонок корреспондента URA.RU в отделе не ответили. Журналист направил запрос в пресс-центр МВД России, ответ ожидается. Дубровина задержали в Чите 14 декабря. По данным агентства «Чита.ру», его доставили в Екатеринбург. В тот же день на сайте правительства Забайкалья появилось сообщение об увольнении Дубровина с поста зампреда, который он занял летом. Решение принял губернатор Александр Осипов. В сообщении указано, что чиновника сняли с должности «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему». Дозвониться до самого Дубровина не получается — его телефон отключен. Свердловский УКС Дубровин возглавлял с 2020 года по июнь 2023-го. До этого он недолго руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Претензии силовиков к чиновнику могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации, говорил другой источник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Делом задержанного бывшего начальника свердловского управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина занимаются сотрудники московского главка МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области не участвовали в задержании Дубровина, сообщили агентству в пресс-службах ведомств. По словам инсайдера, делом занимается главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве (ОЭБиПК). На звонок корреспондента URA.RU в отделе не ответили. Журналист направил запрос в пресс-центр МВД России, ответ ожидается. Дубровина задержали в Чите 14 декабря. По данным агентства «Чита.ру», его доставили в Екатеринбург. В тот же день на сайте правительства Забайкалья появилось сообщение об увольнении Дубровина с поста зампреда, который он занял летом. Решение принял губернатор Александр Осипов. В сообщении указано, что чиновника сняли с должности «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему». Дозвониться до самого Дубровина не получается — его телефон отключен. Свердловский УКС Дубровин возглавлял с 2020 года по июнь 2023-го. До этого он недолго руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Претензии силовиков к чиновнику могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации, говорил другой источник URA.RU.