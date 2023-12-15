В ХМАО на сутки задержали авиарейс Utair до Кургана

15 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Вылет самолета Utair из Сургута в Курган задержали на сутки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолет авиакомпании Utair в Курган. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.



«Из Сургута в Курган дана задержка рейса до 01:30 в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ЮТ147 задержан до ночи 16 декабря. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня ночью, 15 декабря.



Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийске на сутки задержали вылет авиарейса Utair до Березово. Задержка произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте прилета.

В аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолет авиакомпании Utair в Курган. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна. «Из Сургута в Курган дана задержка рейса до 01:30 в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ЮТ147 задержан до ночи 16 декабря. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня ночью, 15 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийске на сутки задержали вылет авиарейса Utair до Березово. Задержка произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте прилета.