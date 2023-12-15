В ХМАО на сутки задержали авиарейс Utair до Кургана

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пассажир, ютэир, боинг 767, туризм, ютейр
Вылет самолета Utair из Сургута в Курган задержали на сутки Фото:

В аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолет авиакомпании Utair в Курган. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.

«Из Сургута в Курган дана задержка рейса до 01:30 в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ЮТ147 задержан до ночи 16 декабря. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня ночью, 15 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийске на сутки задержали вылет авиарейса Utair до Березово. Задержка произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте прилета.

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В аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолет авиакомпании Utair в Курган. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна. «Из Сургута в Курган дана задержка рейса до 01:30 в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ЮТ147 задержан до ночи 16 декабря. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня ночью, 15 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийске на сутки задержали вылет авиарейса Utair до Березово. Задержка произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте прилета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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