В ХМАО на сутки задержали авиарейс Utair до Кургана

В аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолет авиакомпании Utair в Курган. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.
«Из Сургута в Курган дана задержка рейса до 01:30 в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ЮТ147 задержан до ночи 16 декабря. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня ночью, 15 декабря.
Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийске на сутки задержали вылет авиарейса Utair до Березово. Задержка произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте прилета.
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