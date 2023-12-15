Режиссер «Слова пацана» анонсировал перенос финала

Режиссер Крыжовников: выход финальной серии «Слова пацана» состоится чуть позже

15 декабря 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Финальная серия претерпевает некоторые изменения, заявил Жора Крыжовников Фото: пресс-служба «Ростелеком» Финальный эпизод сериала «Слово пацана» будет выпущен с задержкой из-за внесения некоторых изменений. Изначально премьера была запланирована на 21 декабря. Об этом рассказал режиссер «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников. «Оригинальная восьмая серия выйдет чуть позже запланированной даты 21 декабря. Конкретные сроки мы сообщим дополнительно», — передает сообщение Крыжовникова в соцсетях telegram-канал Start. Режиссер добавил, что перенос вызван тем, что финальная восьмая серия претерпевает значительные изменения, так как авторы стремятся сделать ее более захватывающей, острой и эмоциональной. Некоторые сцены еще находятся в процессе монтажа. Оригинальная серия будет доступна только на официальных и легальных сервисах, и конкретная дата ее выхода будет объявлена дополнительно, передали в telegram-канале. Сериал «Слово пацана» рассказывает о бандитских группировках в Казани. Режиссером фильма является Жора Крыжовников. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Данный проект принес молодым артистам мгновенную известность после премьеры. Несмотря на то, что многие из них только начинают свою карьеру, уже сейчас их называют достойной заменой таким известным актерам, как Данила Козловский и Александр Петров, передают « Дни.ру» . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финальный эпизод сериала «Слово пацана» будет выпущен с задержкой из-за внесения некоторых изменений. Изначально премьера была запланирована на 21 декабря. Об этом рассказал режиссер «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников. «Оригинальная восьмая серия выйдет чуть позже запланированной даты 21 декабря. Конкретные сроки мы сообщим дополнительно», — передает сообщение Крыжовникова в соцсетях telegram-канал Start. Режиссер добавил, что перенос вызван тем, что финальная восьмая серия претерпевает значительные изменения, так как авторы стремятся сделать ее более захватывающей, острой и эмоциональной. Некоторые сцены еще находятся в процессе монтажа. Оригинальная серия будет доступна только на официальных и легальных сервисах, и конкретная дата ее выхода будет объявлена дополнительно, передали в telegram-канале. Сериал «Слово пацана» рассказывает о бандитских группировках в Казани. Режиссером фильма является Жора Крыжовников. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Данный проект принес молодым артистам мгновенную известность после премьеры. Несмотря на то, что многие из них только начинают свою карьеру, уже сейчас их называют достойной заменой таким известным актерам, как Данила Козловский и Александр Петров, передают «Дни.ру».