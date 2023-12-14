В Тюмени обокрали мужчину, уснувшего на кладбище

15 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Мужчину разморило и он решил поспать на погосте (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени уснул на Текутьевском кладбище, а когда проснулся обнаружил, что лишился телефона, банковской карты и денег. Информация представлена в судебном акте по делу. Оказалось, что мужчину обворовал собутыльник. «Потерпевший надышался на работе краской. Когда он шел домой через кладбище „Текутьевское“, к нему подошел подсудимый, они вместе выпили пива. После этого пострадавший уснул на кладбище, так как его разморило. Придя в себя, мужчина обнаружил, что при нем нет телефона, банковской карты, а со счета пропало более 15 000 рублей», — следует из документов суда. По делу о краже был задержан собутыльник потерпевшего. Он пояснил: увидев, что собутыльник уснул на погосте, он забрал его имущество. Через приложение банка в телефоне преступник поменял пароль карты и снял с нее наличность в банкомате. Само преступление произошло в июле, однако приговор мужчине вынесли лишь спустя несколько месяцев. По итогу мужчина получил полтора года лишения свободы условно.

Житель Тюмени уснул на Текутьевском кладбище, а когда проснулся обнаружил, что лишился телефона, банковской карты и денег. Информация представлена в судебном акте по делу. Оказалось, что мужчину обворовал собутыльник. «Потерпевший надышался на работе краской. Когда он шел домой через кладбище „Текутьевское“, к нему подошел подсудимый, они вместе выпили пива. После этого пострадавший уснул на кладбище, так как его разморило. Придя в себя, мужчина обнаружил, что при нем нет телефона, банковской карты, а со счета пропало более 15 000 рублей», — следует из документов суда. По делу о краже был задержан собутыльник потерпевшего. Он пояснил: увидев, что собутыльник уснул на погосте, он забрал его имущество. Через приложение банка в телефоне преступник поменял пароль карты и снял с нее наличность в банкомате. Само преступление произошло в июле, однако приговор мужчине вынесли лишь спустя несколько месяцев. По итогу мужчина получил полтора года лишения свободы условно.