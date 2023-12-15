Повара из Екатеринбурга объяснили, как выбрать и правильно хранить красную икру

Повара из Екатеринбурга советуют выбирать икру с учетом ее внешнего вида

15 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

При покупке икры повара советуют делать выбор в пользу прозрачной тары Фото: Илья Московец © URA.RU При выборе икры на новогодний стол нужно ориентироваться на внешний вид продукта. Икринки должны быть аккуратные, ровные, не тусклые, не белесые и лопаться во рту. Этими и другими секретами в преддверии праздников поделились с URA.RU шеф-повара Максим Погадаев, Николай Клименский и Михаил Аракелов. «Лучше всего покупать икру в таре, где можно увидеть цвет и размер икринок, а также убедиться в отсутствии воды, которой быть не должно. По вкусу каждый решает сам», — пояснил Николай Клименский, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar. Михаил Аракелов из Carbonara просит обращать внимание на запах и привкус товара — они не должны быть неприятными. Чтобы хранить красную икру правильно, стоит помнить о герметичности и холоде. В обычном холодильнике продукт может храниться при температуре от +2 до +6 не более месяца. «Открытой не больше трех дней, а дальше икра начнет горчить. При длительном хранении икру можно заморозить и размораживать ночь в холодильнике перед подачей», — советует Максим Погадаев, шеф-повар ресторана OVO izakaya. В преддверии Нового года рестораны Екатеринбурга запустили завершающий фестиваль года «Вся жизнь — икра!». Также шеф-повара показали варианты подачи икры в Новый год. Подробнее — в материале URA.RU.

При выборе икры на новогодний стол нужно ориентироваться на внешний вид продукта. Икринки должны быть аккуратные, ровные, не тусклые, не белесые и лопаться во рту. Этими и другими секретами в преддверии праздников поделились с URA.RU шеф-повара Максим Погадаев, Николай Клименский и Михаил Аракелов. «Лучше всего покупать икру в таре, где можно увидеть цвет и размер икринок, а также убедиться в отсутствии воды, которой быть не должно. По вкусу каждый решает сам», — пояснил Николай Клименский, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar. Михаил Аракелов из Carbonara просит обращать внимание на запах и привкус товара — они не должны быть неприятными. Чтобы хранить красную икру правильно, стоит помнить о герметичности и холоде. В обычном холодильнике продукт может храниться при температуре от +2 до +6 не более месяца. «Открытой не больше трех дней, а дальше икра начнет горчить. При длительном хранении икру можно заморозить и размораживать ночь в холодильнике перед подачей», — советует Максим Погадаев, шеф-повар ресторана OVO izakaya. В преддверии Нового года рестораны Екатеринбурга запустили завершающий фестиваль года «Вся жизнь — икра!». Также шеф-повара показали варианты подачи икры в Новый год. Подробнее — в материале URA.RU.