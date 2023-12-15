Повара из Екатеринбурга объяснили, как выбрать и правильно хранить красную икру

Повара из Екатеринбурга советуют выбирать икру с учетом ее внешнего вида
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль новогодних вкусов «Вся жизнь – икра». Екатеринбург, красная икра, деликатес, вся жизнь икра, закуска с икрой, хэндроллы
При покупке икры повара советуют делать выбор в пользу прозрачной тары Фото:

При выборе икры на новогодний стол нужно ориентироваться на внешний вид продукта. Икринки должны быть аккуратные, ровные, не тусклые, не белесые и лопаться во рту. Этими и другими секретами в преддверии праздников поделились с URA.RU шеф-повара Максим Погадаев, Николай Клименский и Михаил Аракелов.

«Лучше всего покупать икру в таре, где можно увидеть цвет и размер икринок, а также убедиться в отсутствии воды, которой быть не должно. По вкусу каждый решает сам», — пояснил Николай Клименский, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar. Михаил Аракелов из Carbonara просит обращать внимание на запах и привкус товара — они не должны быть неприятными.

Чтобы хранить красную икру правильно, стоит помнить о герметичности и холоде. В обычном холодильнике продукт может храниться при температуре от +2 до +6 не более месяца. «Открытой не больше трех дней, а дальше икра начнет горчить. При длительном хранении икру можно заморозить и размораживать ночь в холодильнике перед подачей», — советует Максим Погадаев, шеф-повар ресторана OVO izakaya.

В преддверии Нового года рестораны Екатеринбурга запустили завершающий фестиваль года «Вся жизнь — икра!». Также шеф-повара показали варианты подачи икры в Новый год. Подробнее — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При выборе икры на новогодний стол нужно ориентироваться на внешний вид продукта. Икринки должны быть аккуратные, ровные, не тусклые, не белесые и лопаться во рту. Этими и другими секретами в преддверии праздников поделились с URA.RU шеф-повара Максим Погадаев, Николай Клименский и Михаил Аракелов. «Лучше всего покупать икру в таре, где можно увидеть цвет и размер икринок, а также убедиться в отсутствии воды, которой быть не должно. По вкусу каждый решает сам», — пояснил Николай Клименский, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar. Михаил Аракелов из Carbonara просит обращать внимание на запах и привкус товара — они не должны быть неприятными. Чтобы хранить красную икру правильно, стоит помнить о герметичности и холоде. В обычном холодильнике продукт может храниться при температуре от +2 до +6 не более месяца. «Открытой не больше трех дней, а дальше икра начнет горчить. При длительном хранении икру можно заморозить и размораживать ночь в холодильнике перед подачей», — советует Максим Погадаев, шеф-повар ресторана OVO izakaya. В преддверии Нового года рестораны Екатеринбурга запустили завершающий фестиваль года «Вся жизнь — икра!». Также шеф-повара показали варианты подачи икры в Новый год. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...