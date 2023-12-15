Ребенка, найденного в сугробе в Екатеринбурге, подключили к ИВЛ

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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Мальчик родился ночью 15 декабря (архивное фото) Фото:

Грудничка, которого мать выбросила в пакете на улицу в Екатеринбурге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Малыш находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы вывести его из критического состояния. Его подключили к аппарату ИВЛ», — сказал Горелых.

Ночью 15 декабря 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир в Екатеринбурге. Потом она положила его в пакет и выбросила на улицу. Ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал врачей и силовиков.

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Грудничка, которого мать выбросила в пакете на улицу в Екатеринбурге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Малыш находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы вывести его из критического состояния. Его подключили к аппарату ИВЛ», — сказал Горелых. Ночью 15 декабря 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир в Екатеринбурге. Потом она положила его в пакет и выбросила на улицу. Ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал врачей и силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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