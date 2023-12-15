Екатеринбурженка, выбросившая новорожденного сына в сугроб, часто выпивала

15 декабря 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

По словам соседки, юная женщина выпивала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Девушку, которая родила сына и выбросила его в пакете на улицу в Екатеринбурге, летом часто видели пьяной. Об это URA.RU рассказала одна из соседок 20-летней мамы. «В ее квартире постоянно были люди. Они часто пили спиртное, и она (родившая девушка — прим. ред.) выпивала», — заявила женщина, живущая в доме на Краснофлотцев, где произошли роды. Другая соседка рассказала корреспонденту, что девушка жила на съемной квартире. «Жилье ей сдают хорошие владельцы. Там раньше жила пенсионерка, пару лет назад она скончалась. Тогда родные и стали сдавать квартиру», — поделилась девушка. По ее словам, в подъезде и в самом доме всегда было спокойно. Жильцы дома узнали о случившемся из новостей. Рассказать конкретику о 20-летней девушке они не смогли. «Не знаю даже, когда она заселилась сюда. Никогда ее не видела», — рассказала третья соседка. Девушка перебралась в Екатеринбург из Челябинской области. Она жила с мужчиной, который, как заявляют в ГУ МВД по Свердловской области, якобы не знал о ее беременности. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Девушка родила сына, а потом выбросила грудничка в пакете на улицу. Следователи возбудили уголовное дело против молодой мамы. Ребенка спас мужчина, который припарковался ночью у дома. Он услышал писк младенца, вытащил его из сугроба и вызвал полицию. Малыш и мама находятся под присмотром врачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девушку, которая родила сына и выбросила его в пакете на улицу в Екатеринбурге, летом часто видели пьяной. Об это URA.RU рассказала одна из соседок 20-летней мамы. «В ее квартире постоянно были люди. Они часто пили спиртное, и она (родившая девушка — прим. ред.) выпивала», — заявила женщина, живущая в доме на Краснофлотцев, где произошли роды. Другая соседка рассказала корреспонденту, что девушка жила на съемной квартире. «Жилье ей сдают хорошие владельцы. Там раньше жила пенсионерка, пару лет назад она скончалась. Тогда родные и стали сдавать квартиру», — поделилась девушка. По ее словам, в подъезде и в самом доме всегда было спокойно. Жильцы дома узнали о случившемся из новостей. Рассказать конкретику о 20-летней девушке они не смогли. «Не знаю даже, когда она заселилась сюда. Никогда ее не видела», — рассказала третья соседка. Девушка перебралась в Екатеринбург из Челябинской области. Она жила с мужчиной, который, как заявляют в ГУ МВД по Свердловской области, якобы не знал о ее беременности. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Девушка родила сына, а потом выбросила грудничка в пакете на улицу. Следователи возбудили уголовное дело против молодой мамы. Ребенка спас мужчина, который припарковался ночью у дома. Он услышал писк младенца, вытащил его из сугроба и вызвал полицию. Малыш и мама находятся под присмотром врачей.