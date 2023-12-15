В Екатеринбурге звезда ММА Шлеменко победил серба Илича

Шлеменко сражался с Иличем в прошлом году, но проиграл
Звезда ММА Александр Шлеменко победил сербского бойца Александра Илича в турнире по ММА RCC 17. Бой-реванш решили провести спустя год после поражения уральского спортсмена, сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец». Бой стал заключительным событием лиги RCC в 2023 году.
Техническое поражение Илич потерпел на четвертой минуте 51 секунде. После боя Шлеменко напомнил, что мог выиграть прошлую встречу, если бы не вмешался рефери.
В августе 2022 года Шлеменко и Илич вышли в октагон, чтобы показать, кто является самым сильным бойцом. Однако серб одержал верх над уральским спортсменом на 14-й секунде первого раунда.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.