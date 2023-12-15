В Екатеринбурге звезда ММА Шлеменко победил серба Илича

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, шлеменко александр
Шлеменко сражался с Иличем в прошлом году, но проиграл Фото:

Звезда ММА Александр Шлеменко победил сербского бойца Александра Илича в турнире по ММА RCC 17. Бой-реванш решили провести спустя год после поражения уральского спортсмена, сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец». Бой стал заключительным событием лиги RCC в 2023 году.

Техническое поражение Илич потерпел на четвертой минуте 51 секунде. После боя Шлеменко напомнил, что мог выиграть прошлую встречу, если бы не вмешался рефери.

В августе 2022 года Шлеменко и Илич вышли в октагон, чтобы показать, кто является самым сильным бойцом. Однако серб одержал верх над уральским спортсменом на 14-й секунде первого раунда.

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Звезда ММА Александр Шлеменко победил сербского бойца Александра Илича в турнире по ММА RCC 17. Бой-реванш решили провести спустя год после поражения уральского спортсмена, сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец». Бой стал заключительным событием лиги RCC в 2023 году. Техническое поражение Илич потерпел на четвертой минуте 51 секунде. После боя Шлеменко напомнил, что мог выиграть прошлую встречу, если бы не вмешался рефери. В августе 2022 года Шлеменко и Илич вышли в октагон, чтобы показать, кто является самым сильным бойцом. Однако серб одержал верх над уральским спортсменом на 14-й секунде первого раунда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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