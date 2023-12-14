В Кургане член Совета при президенте РФ Худолеев назвал эльфов серьезной угрозой

15 декабря 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Замредседателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев считает, что идентификация людей «эльфами» является серьезной угрозой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев выразил обеспокоенность по поводу интереса к эльфийскому языку среди молодежи. По его словам, это явление представляет собой серьезную угрозу. Об этом он заявил в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья», передает корреспондент URA.RU «В России при последней переписи населения официально была зафиксирована „эльфийская народность“. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой», — рассказал Худолеев. Он подчеркнул, что в «Яндекс переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ. Вымышленный эльфийский язык создал Дж. Р. Р. Толкин, автор произведений «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Язык был разработан как часть созданного писателем мира и используется в его книгах. Он приобрел популярность среди фанатов фэнтези-эпопеи, включая и молодых россиян. Ранее URA.RU писало, что Пермский краеведческий музей из своей резиденции в доме Мешкова создал в рамках акции «Ночь искусств» мир Средиземья из вселенной Толкина. В мае курганские библиотеки приглашали жителей на квест по его роману «Властелин колец». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев выразил обеспокоенность по поводу интереса к эльфийскому языку среди молодежи. По его словам, это явление представляет собой серьезную угрозу. Об этом он заявил в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья», передает корреспондент URA.RU «В России при последней переписи населения официально была зафиксирована „эльфийская народность“. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой», — рассказал Худолеев. Он подчеркнул, что в «Яндекс переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ. Вымышленный эльфийский язык создал Дж. Р. Р. Толкин, автор произведений «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Язык был разработан как часть созданного писателем мира и используется в его книгах. Он приобрел популярность среди фанатов фэнтези-эпопеи, включая и молодых россиян. Ранее URA.RU писало, что Пермский краеведческий музей из своей резиденции в доме Мешкова создал в рамках акции «Ночь искусств» мир Средиземья из вселенной Толкина. В мае курганские библиотеки приглашали жителей на квест по его роману «Властелин колец».