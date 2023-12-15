Куйвашев дал шесть дней на решения по больнице, на которую пожаловались Путину

Куйвашев пообещал отремонтировать больницу в Рефтинском

15 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поручил до 20 декабря подготовить решения по проблемной больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил найти решения проблем больницы в поселке Рефтинском, на которую пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Дедлайн для подчиненных главы региона — 20 декабря. «Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капремонт части помещений поликлиники выделили 5,8 млн рублей. В поселок по моему поручению выехал глава минздрава региона Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения», — цитирует главу региона департамент информполитики. В ближайшее время предстоит определить объем завершающих ремонтов в поликлинике (первый этаж), а также проработать механизмы перехода к капремонту больницы (второй-четвертый этажи). Также необходимо улучшить качество медпомощи. В частности, провести диспансеризацию жителей поселка, выстроить скользящий график приемов узких специалистов и так далее. Выполнить эти задачи нужно 20 декабря. О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова: тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Прибывшим на место журналистам они пообещали, что здание отремонтируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил найти решения проблем больницы в поселке Рефтинском, на которую пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Дедлайн для подчиненных главы региона — 20 декабря. «Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капремонт части помещений поликлиники выделили 5,8 млн рублей. В поселок по моему поручению выехал глава минздрава региона Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения», — цитирует главу региона департамент информполитики. В ближайшее время предстоит определить объем завершающих ремонтов в поликлинике (первый этаж), а также проработать механизмы перехода к капремонту больницы (второй-четвертый этажи). Также необходимо улучшить качество медпомощи. В частности, провести диспансеризацию жителей поселка, выстроить скользящий график приемов узких специалистов и так далее. Выполнить эти задачи нужно 20 декабря. О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова: тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Прибывшим на место журналистам они пообещали, что здание отремонтируют.