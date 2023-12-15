Подрядчик «Лукойла» в ХМАО ищет инженера на зарплату от 330 тысяч рублей

Для бурения скважин объекты «Лукойла» нужен специалист с высшим нефтяным образованием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подрядчик «Лукойла» в ХМАО — компания «ПИТЦ «Геофизика» ищет инженера по бурению на зарплату от 330 тысяч рублей в месяц. Представитель предприятия сообщил, что нужен специалист с высшим образованием и опытом не менее двух лет.

«Для организации бурения скважин на месторождениях „Лукойла“ и „Газпром нефти“ в ХМАО нужен инженер по бурению с дипломом о высшем образовании по направлению „Нефтегазовое дело“ или „Бурение нефтяных и газовых скважин“. Рассматриваем специалистов с опытом работы от двух лет, действующим удостоверением по ГНВП (управление скважинами при газонефтеводопроявлениях), по работе на высоте, с аттестацией по промбезопасности», — подчеркнул работодатель.

Компания обещает платить сотруднику 13-ю зарплату, компенсирует оплату занятий спортом. Вахта на месторождении длится 30 дней, в течение которых персонал живет в вагон-домах на месторождении.

По статистике, инженер по бурению — одна из самых высокооплачиваемых вакансий в ХМАО. В нефтесервисных компаниях региона специалисты получают от 200 до 410 000 рублей за вахту. В ООО «Югорская Супервайзинговая Компания» обещают платить до 290 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на строительство центрального пункта сбора нефти «Лукойла» требуется персонал. Компания строит новый объект на Средне-Назымском месторождении.