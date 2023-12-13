13 декабря 2023

«Лукойл» строит новый объект на нефтяном месторождении в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 3. Нижневартовск, лукойл, вывеска
«Лукойл» строит центральный пункт сбора нефти на Средне-Назымском месторождении в ХМАО Фото:

«Лукойл» строит новый производственный объект — Центральный пункт сбора нефти на на Средне-Назымском месторождении в ХМАО. В подрядной организации, которая возводит объект, сообщили агентству, что на строительство нужен персонал.

«Наша компания строит Центральный пункт сбора нефти на Средне-Назымском месторождении, которое разрабатывает „Лукойл“. На производство нужны машинисты бульдозера, водители, автоэлектрики, автослесари, изолировщик, кладовщик и специалист по охране труда и промбезопасности», — сообщили в строительной компании.

Для работников на нефтяном месторождении, которое расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО в 40 км от поселка Кедровый, оборудован вахтовый городок с вагон-домами, баней и прачечной. Сотрудников бесплатно кормят в столовой три раза в день. Зарплата зависит от профессии и квалификации работника, например, машинисту бульдозера обещают платить 140 тысяч в месяц.

Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой подробнее рассказать о новом объекте. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. На стройку нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий.

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«Лукойл» строит новый производственный объект — Центральный пункт сбора нефти на на Средне-Назымском месторождении в ХМАО. В подрядной организации, которая возводит объект, сообщили агентству, что на строительство нужен персонал. «Наша компания строит Центральный пункт сбора нефти на Средне-Назымском месторождении, которое разрабатывает „Лукойл“. На производство нужны машинисты бульдозера, водители, автоэлектрики, автослесари, изолировщик, кладовщик и специалист по охране труда и промбезопасности», — сообщили в строительной компании. Для работников на нефтяном месторождении, которое расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО в 40 км от поселка Кедровый, оборудован вахтовый городок с вагон-домами, баней и прачечной. Сотрудников бесплатно кормят в столовой три раза в день. Зарплата зависит от профессии и квалификации работника, например, машинисту бульдозера обещают платить 140 тысяч в месяц. Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой подробнее рассказать о новом объекте. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. На стройку нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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