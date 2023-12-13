«Лукойл» строит новый объект на нефтяном месторождении в ХМАО

14 декабря 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

«Лукойл» строит центральный пункт сбора нефти на Средне-Назымском месторождении в ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Лукойл» строит новый производственный объект — Центральный пункт сбора нефти на на Средне-Назымском месторождении в ХМАО. В подрядной организации, которая возводит объект, сообщили агентству, что на строительство нужен персонал. «Наша компания строит Центральный пункт сбора нефти на Средне-Назымском месторождении, которое разрабатывает „Лукойл“. На производство нужны машинисты бульдозера, водители, автоэлектрики, автослесари, изолировщик, кладовщик и специалист по охране труда и промбезопасности», — сообщили в строительной компании. Для работников на нефтяном месторождении, которое расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО в 40 км от поселка Кедровый, оборудован вахтовый городок с вагон-домами, баней и прачечной. Сотрудников бесплатно кормят в столовой три раза в день. Зарплата зависит от профессии и квалификации работника, например, машинисту бульдозера обещают платить 140 тысяч в месяц. Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой подробнее рассказать о новом объекте. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. На стройку нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий.

«Лукойл» строит новый производственный объект — Центральный пункт сбора нефти на на Средне-Назымском месторождении в ХМАО. В подрядной организации, которая возводит объект, сообщили агентству, что на строительство нужен персонал. «Наша компания строит Центральный пункт сбора нефти на Средне-Назымском месторождении, которое разрабатывает „Лукойл“. На производство нужны машинисты бульдозера, водители, автоэлектрики, автослесари, изолировщик, кладовщик и специалист по охране труда и промбезопасности», — сообщили в строительной компании. Для работников на нефтяном месторождении, которое расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО в 40 км от поселка Кедровый, оборудован вахтовый городок с вагон-домами, баней и прачечной. Сотрудников бесплатно кормят в столовой три раза в день. Зарплата зависит от профессии и квалификации работника, например, машинисту бульдозера обещают платить 140 тысяч в месяц. Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой подробнее рассказать о новом объекте. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить коттеджи в элитном поселке рядом с научным центром в Сколково. На стройку нужны разнорабочие и специалисты строительных профессий.