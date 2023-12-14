В Кургане горит офисное здание. Фото

15 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

На улице Омской, 181 горит 300 квадратных метров офисного здания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на улице Омской, 181 горит офисное здание. Информацию об этом разместил в сети telegram-канал «ЧП Курган». На месте пожара уже работают пожарно-спасательные подразделения. «Горит на Омской, 181», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По фотографии, прикрепленной к публикации видно, что пожар масштабный: крупные клубы дыма взмывают к небу. На месте уже работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU обратился с запросом информации в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области. Представитель службы спасателей подтвердил, что на улице Омской произошел пожар. По информации представителя ведомства, горит офисное здание, а на месте пожара, который охватил 300 квадратных метров, уже работает подразделение. Горят второй этаж и кровля здания. Устраняют пожар 31 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным ГУ МЧС региона, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте пожара работают спасатели Фото: telegram-канал «ЧП Курган» Огонь тушат 31 человек и 8 единиц спецтехники Фото: telegram-канал «МЧС Курганской области» Огонь охватил площадь 300 квадратных метров Фото: telegram-канал «МЧС Курганской области»

В Кургане на улице Омской, 181 горит офисное здание. Информацию об этом разместил в сети telegram-канал «ЧП Курган». На месте пожара уже работают пожарно-спасательные подразделения. «Горит на Омской, 181», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По фотографии, прикрепленной к публикации видно, что пожар масштабный: крупные клубы дыма взмывают к небу. На месте уже работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU обратился с запросом информации в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области. Представитель службы спасателей подтвердил, что на улице Омской произошел пожар. По информации представителя ведомства, горит офисное здание, а на месте пожара, который охватил 300 квадратных метров, уже работает подразделение. Горят второй этаж и кровля здания. Устраняют пожар 31 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным ГУ МЧС региона, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.