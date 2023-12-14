14 декабря 2023

В Кургане горит офисное здание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
На улице Омской, 181 горит 300 квадратных метров офисного здания (архивное фото) Фото:

В Кургане на улице Омской, 181 горит офисное здание. Информацию об этом разместил в сети telegram-канал «ЧП Курган». На месте пожара уже работают пожарно-спасательные подразделения.

«Горит на Омской, 181», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По фотографии, прикрепленной к публикации видно, что пожар масштабный: крупные клубы дыма взмывают к небу. На месте уже работают экстренные службы.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом информации в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области. Представитель службы спасателей подтвердил, что на улице Омской произошел пожар. По информации представителя ведомства, горит офисное здание, а на месте пожара, который охватил 300 квадратных метров, уже работает подразделение. Горят второй этаж и кровля здания. Устраняют пожар 31 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным ГУ МЧС региона, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте пожара работают спасатели
На месте пожара работают спасатели
Фото:
Огонь тушат 31 человек и 8 единиц спецтехники
Огонь тушат 31 человек и 8 единиц спецтехники
Фото:
Огонь охватил площадь 300 квадратных метров
Огонь охватил площадь 300 квадратных метров
Фото:

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В Кургане на улице Омской, 181 горит офисное здание. Информацию об этом разместил в сети telegram-канал «ЧП Курган». На месте пожара уже работают пожарно-спасательные подразделения. «Горит на Омской, 181», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По фотографии, прикрепленной к публикации видно, что пожар масштабный: крупные клубы дыма взмывают к небу. На месте уже работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU обратился с запросом информации в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области. Представитель службы спасателей подтвердил, что на улице Омской произошел пожар. По информации представителя ведомства, горит офисное здание, а на месте пожара, который охватил 300 квадратных метров, уже работает подразделение. Горят второй этаж и кровля здания. Устраняют пожар 31 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным ГУ МЧС региона, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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