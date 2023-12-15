Мишустин потребовал выполнить главное поручение Путина после вопроса об абортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что женские консультации должны быть приведены в соответствие с современными стандартами. Так Мишустин отреагировал на одно из главных поручений президента РФ Владимира Путина, которое тот озвучил на прямой линии 14 декабря.
«Надо привести в соответствие с современными стандартами женские консультации, поликлиники и больницы для создания комфортных условий для женщин, планирующих беременность», — сказал Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал российского правительства.
Ранее Путин во время прямой линии заявил, что в России надо решить проблему с женскими консультациями. Еще он призвал проработать вопрос по поддержке семей с детьми. Эти слова прозвучали после вопроса про аборты.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.