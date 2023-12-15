Мишустин потребовал выполнить главное поручение Путина после вопроса об абортах

Мишустин: больницы должны быть удобными для беременных
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Клипарт. Магнитогорск, младенец, перинатальный центр, кювез
Больницы для беременных и молодым мам приведут в соответствие со стандартами Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что женские консультации должны быть приведены в соответствие с современными стандартами. Так Мишустин отреагировал на одно из главных поручений президента РФ Владимира Путина, которое тот озвучил на прямой линии 14 декабря.

«Надо привести в соответствие с современными стандартами женские консультации, поликлиники и больницы для создания комфортных условий для женщин, планирующих беременность», — сказал Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал российского правительства.

Ранее Путин во время прямой линии заявил, что в России надо решить проблему с женскими консультациями. Еще он призвал проработать вопрос по поддержке семей с детьми. Эти слова прозвучали после вопроса про аборты.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что женские консультации должны быть приведены в соответствие с современными стандартами. Так Мишустин отреагировал на одно из главных поручений президента РФ Владимира Путина, которое тот озвучил на прямой линии 14 декабря. «Надо привести в соответствие с современными стандартами женские консультации, поликлиники и больницы для создания комфортных условий для женщин, планирующих беременность», — сказал Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал российского правительства. Ранее Путин во время прямой линии заявил, что в России надо решить проблему с женскими консультациями. Еще он призвал проработать вопрос по поддержке семей с детьми. Эти слова прозвучали после вопроса про аборты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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