14 декабря 2023

Курганский суд оправдал мигранта, которого хотели оштрафовать за нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Ночь" полиции Курчатовского района. Челябинск, отпечатки пальцев, дактилоскопия, полиция, участковый пункт полиции, силовики
Мигрант в Кургане сдал отпечатки пальцев и избежал штрафа за нарушение закона Фото:

Суд Притобольного округа Курганской области не стал привлекать к ответственности выходца из Средней Азии, к которому у правоохранительных органов были претензии по соблюдению иммиграционных правил. Об этом информирует сайт судебной организации.

«Гражданин… признан невиновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил)», — сообщает районный суд. Производство по делу было прекращено.

Иностранец должен был пройти медкомиссию, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. В полицейском протоколе утверждалось, что мигрант не сделал необходимых процедур, которые недавно были введены для них.

В суде мужчина пояснил, что не является нарушителем. Он проживает в Курганской области уже 10 лет, собирается жениться на местной жительнице, стать гражданином РФ. Ответчик просил не высылать его из страны.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и выяснил, что мигранту требовалось завершить процедуры по идентификации до середины января 2024 года. Мужчина предоставил доказательства, что он выполнил требования закона в начале декабря. В связи с этим от ответственности его освободили.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен избежал крупного штрафа после трудоустройства мигранта. Мужчина не полностью указал данные о работнике в полиции и был оштрафован на 400 тысяч. Суд учел, что нарушение произошло впервые, и заменил штраф предупреждением.

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Суд Притобольного округа Курганской области не стал привлекать к ответственности выходца из Средней Азии, к которому у правоохранительных органов были претензии по соблюдению иммиграционных правил. Об этом информирует сайт судебной организации. «Гражданин… признан невиновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил)», — сообщает районный суд. Производство по делу было прекращено. Иностранец должен был пройти медкомиссию, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. В полицейском протоколе утверждалось, что мигрант не сделал необходимых процедур, которые недавно были введены для них. В суде мужчина пояснил, что не является нарушителем. Он проживает в Курганской области уже 10 лет, собирается жениться на местной жительнице, стать гражданином РФ. Ответчик просил не высылать его из страны. Суд рассмотрел обстоятельства дела и выяснил, что мигранту требовалось завершить процедуры по идентификации до середины января 2024 года. Мужчина предоставил доказательства, что он выполнил требования закона в начале декабря. В связи с этим от ответственности его освободили. Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен избежал крупного штрафа после трудоустройства мигранта. Мужчина не полностью указал данные о работнике в полиции и был оштрафован на 400 тысяч. Суд учел, что нарушение произошло впервые, и заменил штраф предупреждением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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