Курганский суд оправдал мигранта, которого хотели оштрафовать за нарушения

15 декабря 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Мигрант в Кургане сдал отпечатки пальцев и избежал штрафа за нарушение закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд Притобольного округа Курганской области не стал привлекать к ответственности выходца из Средней Азии, к которому у правоохранительных органов были претензии по соблюдению иммиграционных правил. Об этом информирует сайт судебной организации. «Гражданин… признан невиновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил)», — сообщает районный суд. Производство по делу было прекращено. Иностранец должен был пройти медкомиссию, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. В полицейском протоколе утверждалось, что мигрант не сделал необходимых процедур, которые недавно были введены для них. В суде мужчина пояснил, что не является нарушителем. Он проживает в Курганской области уже 10 лет, собирается жениться на местной жительнице, стать гражданином РФ. Ответчик просил не высылать его из страны. Суд рассмотрел обстоятельства дела и выяснил, что мигранту требовалось завершить процедуры по идентификации до середины января 2024 года. Мужчина предоставил доказательства, что он выполнил требования закона в начале декабря. В связи с этим от ответственности его освободили. Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен избежал крупного штрафа после трудоустройства мигранта. Мужчина не полностью указал данные о работнике в полиции и был оштрафован на 400 тысяч. Суд учел, что нарушение произошло впервые, и заменил штраф предупреждением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Притобольного округа Курганской области не стал привлекать к ответственности выходца из Средней Азии, к которому у правоохранительных органов были претензии по соблюдению иммиграционных правил. Об этом информирует сайт судебной организации. «Гражданин… признан невиновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил)», — сообщает районный суд. Производство по делу было прекращено. Иностранец должен был пройти медкомиссию, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. В полицейском протоколе утверждалось, что мигрант не сделал необходимых процедур, которые недавно были введены для них. В суде мужчина пояснил, что не является нарушителем. Он проживает в Курганской области уже 10 лет, собирается жениться на местной жительнице, стать гражданином РФ. Ответчик просил не высылать его из страны. Суд рассмотрел обстоятельства дела и выяснил, что мигранту требовалось завершить процедуры по идентификации до середины января 2024 года. Мужчина предоставил доказательства, что он выполнил требования закона в начале декабря. В связи с этим от ответственности его освободили. Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен избежал крупного штрафа после трудоустройства мигранта. Мужчина не полностью указал данные о работнике в полиции и был оштрафован на 400 тысяч. Суд учел, что нарушение произошло впервые, и заменил штраф предупреждением.