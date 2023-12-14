В новогоднюю ночь тюменской полиции будут помогать дружинники

В заречной части Тюмени создают дружины для помощи полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В новогоднюю ночь жители заречных микрорайонов Тюмени создадут дружины для помощи сотрудникам полиции. Об этом URA.RU рассказал один из горожан. Ранее агентство писало о том, что местные активисты по вечерам патрулируют улицы, чтобы отгонять от многоэтажек наркоманов и дилеров, которые делают «закладки» с запрещенными веществами в подъездах и во дворах жилых домов.

«В новогоднюю ночь будем работать по такой же схеме. Встретим дома бой курантов, а примерно через час пойдем „гулять“ по кварталу. Если увидим очень пьяных людей либо какую-нибудь драку, сразу будем вызывать полицию. Наша цель — чтобы на улицах было спокойно», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что у дружинников есть чат в Telegram для оперативного обмена информацией. «Мы продолжаем отпугивать от нашего квартала наркоманов. Эта работа не прекращается. В Новый год „закладчикам“ к нам тоже лучше не соваться — сразу попадут в полицию», — сообщил инсайдер URA.RU.

Комментарий правоохранительных структур ожидается. Ранее агентство писало о том, что жители заречных микрорайонов начали объединяться в дружины для защиты детских и спортивных площадок.