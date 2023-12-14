В Кургане придумали, как пациентам быстро и бесплатно попасть на КТ и МРТ

В Курганской области создадут единую рентгенологическую службу

15 декабря 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В Курганской области будет единая рентгенологическая служба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области откроют референс-центр, объединив рентгенологическую службу региона. Это позволит пациентам, месяцами ожидающим очереди на КТ и МРТ, быстро и бесплатно пройти обследование, заявил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев. Проект стартует с января 2024 года. «Принято решение на территории Курганской области открыть референсный центр, объединив всю рентгенологическую службу области. Для чего это делается? Для того, чтобы пациенты, которые раньше не могли месяцами дождаться своей очереди на КТ и МРТ и вынуждены были обращаться в платные клиники, теперь могли своевременно и бесплатно пройти данные исследования», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Референсный центр будет создан при областной клинической больнице. В него войдут все рентгенологи области. В круглосуточном режиме они будут описывать исследования, чтобы пациенты могли получить результаты максимально быстро. Проект запускается сразу после январских праздников. Главные врачи больниц уже получили задания на выгрузку исследований МРТ и КТ в ЦАМИ (Центральный архив медицинских изображений), чтобы все исследования находились в единой базе. Воспользоваться референс-центром можно, позвонив по номеру 122. Пациент должен сообщить, что у него есть направление на КТ или МРТ. Сотрудник колл-центра увидит это направление в единой базе и сообщит пациенту, где в ближайшее время можно пройти это исследование: назовет ближайший адрес и доступное время. Депздрав планирует, что система позволит равномерно загрузить все оборудование КТ и МРТ на территории области, при этом избавив пациентов от долгого ожидания. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Сигидаев справился с многолетней очередью пациентов за один месяц. В сентябре Курганцы пожаловались Сигидаеву, что вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. В сентябре 2023 года на лечение приглашали детей, вставших на очередь в 2016 году. Чиновник обещал заняться этой проблемой и уже в октябре отчитался, что очередь отработана на 90%. В Курганской детской поликлинике стоматологическая служба была усилена новыми специалистами, приехавшими из других регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области откроют референс-центр, объединив рентгенологическую службу региона. Это позволит пациентам, месяцами ожидающим очереди на КТ и МРТ, быстро и бесплатно пройти обследование, заявил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев. Проект стартует с января 2024 года. «Принято решение на территории Курганской области открыть референсный центр, объединив всю рентгенологическую службу области. Для чего это делается? Для того, чтобы пациенты, которые раньше не могли месяцами дождаться своей очереди на КТ и МРТ и вынуждены были обращаться в платные клиники, теперь могли своевременно и бесплатно пройти данные исследования», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Референсный центр будет создан при областной клинической больнице. В него войдут все рентгенологи области. В круглосуточном режиме они будут описывать исследования, чтобы пациенты могли получить результаты максимально быстро. Проект запускается сразу после январских праздников. Главные врачи больниц уже получили задания на выгрузку исследований МРТ и КТ в ЦАМИ (Центральный архив медицинских изображений), чтобы все исследования находились в единой базе. Воспользоваться референс-центром можно, позвонив по номеру 122. Пациент должен сообщить, что у него есть направление на КТ или МРТ. Сотрудник колл-центра увидит это направление в единой базе и сообщит пациенту, где в ближайшее время можно пройти это исследование: назовет ближайший адрес и доступное время. Депздрав планирует, что система позволит равномерно загрузить все оборудование КТ и МРТ на территории области, при этом избавив пациентов от долгого ожидания. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Сигидаев справился с многолетней очередью пациентов за один месяц. В сентябре Курганцы пожаловались Сигидаеву, что вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. В сентябре 2023 года на лечение приглашали детей, вставших на очередь в 2016 году. Чиновник обещал заняться этой проблемой и уже в октябре отчитался, что очередь отработана на 90%. В Курганской детской поликлинике стоматологическая служба была усилена новыми специалистами, приехавшими из других регионов.