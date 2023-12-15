В Екатеринбурге бойцы MMA стали участниками благотворительного проекта «Елка желаний». Спортсмены выбрали открытки с пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей.
Выбирали подопечных на первом этаже КРК «Уралец». Иван Штырков вытянул шар, в котором его попросили подарить двум детям самокат и велотренажер. Мамука Усубян пообещал 13-летнему Льву боксерские лапы, а 16-летней Полине — музыкальную колонку. Подарок в виде теннисного стола школьнику Кириллу преподнесет Борис Медведев, а Евгений Тищенко вручит набор для бокса шестилетнему Артемию.
Тем временем Петр Ян уже исполнил мечту мальчика Богдана. Тот хотел попасть на бои и пообщаться со звездными спортсменами.
Сегодня, 15 декабря, в «Уральце» проходит турнир по смешанным единоборствам RCC 17. Одним из главных боев станет реванш Александра Шлеменко и Александра Илича.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.