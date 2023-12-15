Бойцы ММА из Екатеринбурга подарят детям с ОВЗ новогодние подарки. Фото

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Штырков подарит самокат и велотренажер
Штырков подарит самокат и велотренажер Фото:

В Екатеринбурге бойцы MMA стали участниками благотворительного проекта «Елка желаний». Спортсмены выбрали открытки с пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей.

Выбирали подопечных на первом этаже КРК «Уралец». Иван Штырков вытянул шар, в котором его попросили подарить двум детям самокат и велотренажер. Мамука Усубян пообещал 13-летнему Льву боксерские лапы, а 16-летней Полине — музыкальную колонку. Подарок в виде теннисного стола школьнику Кириллу преподнесет Борис Медведев, а Евгений Тищенко вручит набор для бокса шестилетнему Артемию.

Тем временем Петр Ян уже исполнил мечту мальчика Богдана. Тот хотел попасть на бои и пообщаться со звездными спортсменами.

Сегодня, 15 декабря, в «Уральце» проходит турнир по смешанным единоборствам RCC 17. Одним из главных боев станет реванш Александра Шлеменко и Александра Илича.

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В Екатеринбурге бойцы MMA стали участниками благотворительного проекта «Елка желаний». Спортсмены выбрали открытки с пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей. Выбирали подопечных на первом этаже КРК «Уралец». Иван Штырков вытянул шар, в котором его попросили подарить двум детям самокат и велотренажер. Мамука Усубян пообещал 13-летнему Льву боксерские лапы, а 16-летней Полине — музыкальную колонку. Подарок в виде теннисного стола школьнику Кириллу преподнесет Борис Медведев, а Евгений Тищенко вручит набор для бокса шестилетнему Артемию. Тем временем Петр Ян уже исполнил мечту мальчика Богдана. Тот хотел попасть на бои и пообщаться со звездными спортсменами. Сегодня, 15 декабря, в «Уральце» проходит турнир по смешанным единоборствам RCC 17. Одним из главных боев станет реванш Александра Шлеменко и Александра Илича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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