Мишустин рассказал, как будет выполняться главное поручение Путина

Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники

15 декабря 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Мишустин сказал, что на создание технологического суверенитета уйдет минимум 10 миллиардов рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU На прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно достичь технологического суверенитета. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что это будет сделано за счет реализации крупных проектов, на которые уйдет минимум 10 миллиардов рублей за семь лет. Об этом он заявил во время церемонии вручения премий кабмина в области науки и техники за 2023 год. «Нам нужно достичь технологического суверенитета. Это очень важная цель, которую перед нами поставил глава государства, подчеркнув, что у нас должны быть собственные компетенции в критически важных отраслях. Ключевым механизмом здесь станет реализация в ближайшие семь лет крупных индустриальных проектов за счет бюджетных и частных инвестиций», — сказал Михаил Мишустин, отметив, что на крупные проекты за семь лет уйдет минимум 10 миллиардов рублей. Его слова приводит сайт правительства РФ . Главая особенность состоит в том, чтобы техника в России работала на отечественных компонентах и разработках. Мишустин отметил, что уже утверждены 10 проектов, которые приблизят РФ к технологическому суверенитету. Среди них: производство двигателей, дронов, чипов и станков. Масштабная цель по достижению задачи, поставленной Путиным, должна реализоваться в тесном взаимодействии с учеными, вузами и научными организациями. Мишустин отметил их вклад в развитие России. Были вручены и премии лучшим 20 коллективам в научной, технической, медицинской областях. Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета — это из главных задач на следующие годы. Россия активно развивается в этом вопросе после усиления западного санкционного давления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно достичь технологического суверенитета. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что это будет сделано за счет реализации крупных проектов, на которые уйдет минимум 10 миллиардов рублей за семь лет. Об этом он заявил во время церемонии вручения премий кабмина в области науки и техники за 2023 год. «Нам нужно достичь технологического суверенитета. Это очень важная цель, которую перед нами поставил глава государства, подчеркнув, что у нас должны быть собственные компетенции в критически важных отраслях. Ключевым механизмом здесь станет реализация в ближайшие семь лет крупных индустриальных проектов за счет бюджетных и частных инвестиций», — сказал Михаил Мишустин, отметив, что на крупные проекты за семь лет уйдет минимум 10 миллиардов рублей. Его слова приводит сайт правительства РФ. Главая особенность состоит в том, чтобы техника в России работала на отечественных компонентах и разработках. Мишустин отметил, что уже утверждены 10 проектов, которые приблизят РФ к технологическому суверенитету. Среди них: производство двигателей, дронов, чипов и станков. Масштабная цель по достижению задачи, поставленной Путиным, должна реализоваться в тесном взаимодействии с учеными, вузами и научными организациями. Мишустин отметил их вклад в развитие России. Были вручены и премии лучшим 20 коллективам в научной, технической, медицинской областях. Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета — это из главных задач на следующие годы. Россия активно развивается в этом вопросе после усиления западного санкционного давления.