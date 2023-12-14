Путин раскрыл, какие задачи ставит перед собой на новый президентский срок

Путин поставил перед собой цель укрепить суверенитет России после 2024 года
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Нет необходимости раскрывать все задачи, заявил Владимир Путин Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Укрепление суверенитета, укрепление безопасности страны, развитие технологической независимости — такие задачи поставил президент России Владимир Путин перед собой на новый президентский срок. Он отметил, что без этого РФ не будет существовать.

«Укрепление суверенитета, общественного суверенитета, защита прав граждан, и, наконец, обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета. Нет необходимости раскрывать все», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямой эфир с прямой линии.

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Укрепление суверенитета, укрепление безопасности страны, развитие технологической независимости — такие задачи поставил президент России Владимир Путин перед собой на новый президентский срок. Он отметил, что без этого РФ не будет существовать. «Укрепление суверенитета, общественного суверенитета, защита прав граждан, и, наконец, обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета. Нет необходимости раскрывать все», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямой эфир с прямой линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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