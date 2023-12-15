Сын Кадырова получил еще одну важную должность

Дудаев: Адаму Кадырову доверили курировать батальон имени Беноевского
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Дудаев не сомневается, что Адам Кадыров справится с должностью куратора батальона Фото:

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам — назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Внуку первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, <…> моему дорогому брату Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени Байсангура Беноевского», — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он пожелал сыну главы Чечни успехов.

Дудаев добавил, что Адам Кадыров с детства показывал характер воина. Со временем он зарекомендовал себя в качестве талантливого организатора. Министр не сомневается, что сын Кадырова справится с возложенной на него задачей.

Ранее Адам Кадыров получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Позже его назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Он входит в состав Минобороны РФ. Как отметил депутат Госдумы Адам Делимханов, новая должность стала закономерным результатом значительных заслуг шестнадцатилетнего Кадырова. Также известно, что в ходе торжественной части сыну главы Чечни вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.

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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам — назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Внуку первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, <…> моему дорогому брату Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени Байсангура Беноевского», — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он пожелал сыну главы Чечни успехов. Дудаев добавил, что Адам Кадыров с детства показывал характер воина. Со временем он зарекомендовал себя в качестве талантливого организатора. Министр не сомневается, что сын Кадырова справится с возложенной на него задачей. Ранее Адам Кадыров получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Позже его назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Он входит в состав Минобороны РФ. Как отметил депутат Госдумы Адам Делимханов, новая должность стала закономерным результатом значительных заслуг шестнадцатилетнего Кадырова. Также известно, что в ходе торжественной части сыну главы Чечни вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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