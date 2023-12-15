Сын Кадырова получил еще одну важную должность

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам — назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Внуку первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, <…> моему дорогому брату Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени Байсангура Беноевского», — написал Дудаев в своем
Дудаев добавил, что Адам Кадыров с детства показывал характер воина. Со временем он зарекомендовал себя в качестве талантливого организатора. Министр не сомневается, что сын Кадырова справится с возложенной на него задачей.
Ранее Адам Кадыров получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Позже его назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Он входит в состав Минобороны РФ. Как отметил депутат Госдумы Адам Делимханов, новая должность стала закономерным результатом значительных заслуг шестнадцатилетнего Кадырова. Также известно, что в ходе торжественной части сыну главы Чечни вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.
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