Сына Кадырова назначили на новую должность

Делимханов: Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, делимханов адам
Депутат Делимханов рассказал о новом назначении Адама Кадырова (на фото Делимханов в центре) Фото:

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем telegram-канале.

«Представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР. Это Адам Рамзанович Кадыров», — рассказал Адам Делимханов.

Делимханов отметил, что новое назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама. Он добавил, что в ходе торжественной части сыну Кадырова вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. «Звезда под номером один ранее была вручена главе Чечни», — уточнил Делимханов.

В ноябре 2023 года Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Ранее сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни.

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Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем telegram-канале. «Представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР. Это Адам Рамзанович Кадыров», — рассказал Адам Делимханов. Делимханов отметил, что новое назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама. Он добавил, что в ходе торжественной части сыну Кадырова вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. «Звезда под номером один ранее была вручена главе Чечни», — уточнил Делимханов. В ноябре 2023 года Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Ранее сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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