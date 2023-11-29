Сына Кадырова назначили на новую должность

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем telegram-канале.
«Представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР. Это Адам Рамзанович Кадыров», —
Делимханов отметил, что новое назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама. Он добавил, что в ходе торжественной части сыну Кадырова вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. «Звезда под номером один ранее была вручена главе Чечни», — уточнил Делимханов.
В ноябре 2023 года Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Ранее сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни.
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