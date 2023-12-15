Путин: любое вмешательство в выборы будет пресекаться

Владимир Путин напомнил, что народ — источник власти
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Выборы главы РФ в 2024 году должны пройти на конкурентной основе, а любое вмешательство извне должно пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.
«Все должно происходить на конкурентной основе и в соответствии с законами РФ. Любое вмешательство будет пресекаться. Именно народ России — единственный источник власти в стране», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Путин ранее говорил, что будет участвовать в них.
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