Путин: любое вмешательство в выборы будет пресекаться

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин напомнил, что народ — источник власти Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Выборы главы РФ в 2024 году должны пройти на конкурентной основе, а любое вмешательство извне должно пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«Все должно происходить на конкурентной основе и в соответствии с законами РФ. Любое вмешательство будет пресекаться. Именно народ России — единственный источник власти в стране», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Путин ранее говорил, что будет участвовать в них.

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Выборы главы РФ в 2024 году должны пройти на конкурентной основе, а любое вмешательство извне должно пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций. «Все должно происходить на конкурентной основе и в соответствии с законами РФ. Любое вмешательство будет пресекаться. Именно народ России — единственный источник власти в стране», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Путин ранее говорил, что будет участвовать в них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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