15 декабря 2023

Путин назвал Конституцию РФ живым организмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Российская Конституция — живой организм, считает Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин назвал Конституцию РФ живым организмом. Об этом российский лидер заявил в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».

«Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия», — заявил Владимир Путин. По мнению российского лидера, поправки также расширили полномочия и повысили ответственность Федерального собрания.

Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций вечером 15 декабря. Во время собрания он отметил, что любое вмешательство в президентские выборы будет жестко пресекаться.

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Президент России Владимир Путин назвал Конституцию РФ живым организмом. Об этом российский лидер заявил в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия», — заявил Владимир Путин. По мнению российского лидера, поправки также расширили полномочия и повысили ответственность Федерального собрания. Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций вечером 15 декабря. Во время собрания он отметил, что любое вмешательство в президентские выборы будет жестко пресекаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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