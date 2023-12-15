Президент России Владимир Путин назвал Конституцию РФ живым организмом. Об этом российский лидер заявил в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».
«Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия», — заявил Владимир Путин. По мнению российского лидера, поправки также расширили полномочия и повысили ответственность Федерального собрания.
Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций вечером 15 декабря. Во время собрания он отметил, что любое вмешательство в президентские выборы будет жестко пресекаться.
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