Путин назвал Конституцию РФ живым организмом

15 декабря 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Российская Конституция — живой организм, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал Конституцию РФ живым организмом. Об этом российский лидер заявил в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия», — заявил Владимир Путин. По мнению российского лидера, поправки также расширили полномочия и повысили ответственность Федерального собрания. Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций вечером 15 декабря. Во время собрания он отметил, что любое вмешательство в президентские выборы будет жестко пресекаться.

Президент России Владимир Путин назвал Конституцию РФ живым организмом. Об этом российский лидер заявил в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия», — заявил Владимир Путин. По мнению российского лидера, поправки также расширили полномочия и повысили ответственность Федерального собрания. Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций вечером 15 декабря. Во время собрания он отметил, что любое вмешательство в президентские выборы будет жестко пресекаться.